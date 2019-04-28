«Зенит» гарантировал себе квалификацию Лиги ЧемпионовТелеканал Санкт-Петербург вчера в 18:47

Петербургский клуб гарантированно не опустится ниже третьего места.

Спорт день за днем

Экономика Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.

Экономика Из-за срыва сроков ЦКАД придется дофинансировать на 20 млрд руб По итогам проверки проекта по созданию Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Счетная палата выявила необходимость выделить на него дополнительно из бюджета около 20 млрд руб. — из-за нарушения сроков строительства.

Шоу-бизнес Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса» Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.

Политика Президент Индонезии решил перенести столицу с острова Ява Президент Индонезии Джоко Видодо решил перенести столицу с острова Ява, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра планирования развития Индонезии Бамбанга Броджонегоро (Bambang Brodjonegoro).

Армия и оружие Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.

Общество Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.

Общество Названа сумма, заплаченная за победу дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» Согласно таблице, появившейся на официальном сайте телеканала, дочь Алсу Микелла Абрамова получила 109 тысяч 23 голоса через смс-сообщения и 36 тысячи 428 голосов путем телефонных звонков.

Общество Саратов попал в тройку самых бедных городов России Саратов занял третье место в рейтинге самых бедных городов России по версии агентства ZOOM MARKET.

Недвижимость ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до пяти процентов годовых, следует из сообщения банка.

Экономика В России ограничили отправку денег в ряд стран мира В России системы денежных переводов ввели лимит на отправку денег в некоторые страны.

Энергетика «СТН-терминал» отвергла причастность к загрязнению нефти в «Дружбе» Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод «Дружба».

Политика Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Энергетика «Газпром» оспорил арест активов в Люксембурге по спору с «Нафтогазом» Компания «Газпром» 15 апреля обратилась в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста активов по заявлению «Нафтогаза».

Энергетика «Газпром» в 2018 году удвоил свою прибыль За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».

Общество Китайцы массово скупают кошек и собак в России и увозят домой В апреле жители КНР вывезли через пункт пропуска «Нижнеленинское» Еврейской автономной области (ЕАО) 80 собак и кошек.

Происшествия Чешский футболист Шурал погиб после ДТП с автобусом клуба «Аланьяспор» Чешский нападающий Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, в котором находились игроки "Аланьяспора", сообщается в микроблоге турецкого футбольного клуба в Twitter.

Энергетика Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из РФ Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Происшествия В Хабаровске отменили акцию «Эскадрилья героев» из-за крушения Як-18 В Хабаровске отменили акцию «Эскадрилья героев» в связи с трагической гибелью президента Федерации авиаспорта Дальнего Востока и самолетного спорта Хабаровского края Владимира Левшина, который был организатором данного мероприятия.

Энергетика «Северный поток-2» позволит европейцам экономить 8 млрд евро в год Восемь миллиардов евро смогут экономить европейцы при использовании "Северного потока-2", благодаря снижению цен на "голубое топливо" на 13 процентов.

Происшествия Певица МакSим описала ДТП со своим участием Певица Марина Максимова, известная как МакSим, сообщила, что в аварии, в которую она попала в конце апреля, ей удалось уцелеть благодаря ремням безопасности.

Политика Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.

Армия и оружие Отряд кораблей во главе с крейсером «Варяг» прибыл на учения в Китай Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в китайский порт Циндао для участия в совместных учениях «Морское взаимодействие-2019», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа ТОФ.

Политика Ушел из жизни авиаконструктор Генрих Новожилов Напомним, Генрих Новожилов являлся создателем таких проектов, как двухмоторный турбовинтовый самолет Ил-114, тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 и пассажирский широкофюзеляжный самолет Ил-96.