«Зенит» гарантировал себе квалификацию Лиги ЧемпионовТелеканал Санкт-Петербург 18:47

Последний раз сине-бело-голубые становились чемпионами в сезоне - 2014/2015.

Политика В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.

Происшествия Посадка Boeing с горящим двигателем попала на видео В сети появилось видео посадки самолета Boeing 767 с горящим двигателем в аэропорту Йоханнесбурга. Об этом сообщает The South African.

Армия и оружие В ПНС заявили об участии иностранной авиации в боях над Триполи Участие в столкновениях в районе ливийского Триполи принимают ВВС иностранных государств, заявил глава МВД заседающего в столице Ливии Правительстве национального согласия (ПНС Фаиза Сараджа) Фатхи Али Башага.

Общество Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.

Происшествия Стрельба произошла у церкви в Балтиморе В американском городе Балтимор в результате стрельбы у церкви погиб один человек. Об этом сообщает The Baltimor Sun.

Экономика ФТС предложила повысить импортные пошлины на часть продуктового сырья Федеральная таможенная служба России (ФТС) предложила повысить импортные пошлины на отдельные видов продовольственного сырья.

Политика Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Артистку Ирину Цывину похоронили под другой фамилией Советская и российская актриса Ирина Цывина — последняя супруга актёра Евгения Евстигнеева — похоронена под другой фамилией на Троекуровском кладбище Москвы.

Экономика Государство выделит на развитие Камчатки 4,7 млрд рублей Всего в регионе выделено 57 центров экономического роста. В них проживает около 80% населения края или 6,6 млн человек.

Происшествия В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Общество На Урал обрушились гололед и метели На территории Свердловской области в ближайшее время прогнозируется сильный снег, метель и усиленный ветер с порывами до 20-25 метров в секунду.

Общество Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе В Федеральной службе по труду и занятости России (Роструд) напомнили, что наступающая рабочая неделя продлится только два дня — с понедельника, 29 апреля, по вторник, 30 апреля.

Происшествия Около 130 ДТП произошло в канадском Калгари из-за снегопада Снегопад парализовал дорожное движение в канадском городе Калгари. За сутки там произошло 127 ДТП.

Автоспорт Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят после четвертого этапа "Формулы-1" в Баку прокомментировал досрочное завершение гонки после столкновения с Даниэлем Риккардо из Renault.

Финансы Россия за пять лет сократила долю расчетов в долларах почти на 13% Россия за последние пять лет, прошедших с момента введения санкций, сократила общую долю расчетов в долларах по внешнеторговым сделкам до 56,1% ($388 млрд).

Политика На Украине планируют ликвидировать «Укроборонпром» Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины хочет ликвидировать госконцерн «Укроборонпром» и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями.

Политика Во Франции выступили против антироссийских санкций Французская партия "Национальное объединение" намерена поднять вопрос о снятии санкций против России на общеевропейском уровне, пишет газета "Известия".

Происшествия Пожар произошел на алюминиевом заводе в Красноярске Пожар произошел на Красноярском алюминиевом заводе, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.

Здоровье Бесплатные профосмотры у врачей сделали ежегодными Профосмотр проводится ежегодно, чтобы своевременно, на ранней стадии выявлять заболевания, а также факторы риска их развития, - пояснила "Российской газете" глава Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, профессор Оксана Драпкина.