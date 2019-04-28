Футбол

«Зенит» гарантировал себе квалификацию Лиги ЧемпионовТелеканал Санкт-Петербург вчера в 18:47

Зенит — Крылья Советов
4 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сердар Азмун
9′
Себастьян Дриусси
14′
Сердар Азмун
31′
Тарас Бурлак
35′
40′
Денис Ткачук
44′
Денис Ткачук
48′
Рамиль Шейдаев
Магомед Оздоев
48′
49′
Мохаммед Рабиу
Эмильяно Ариэль Ригони
54′
Эмильяно Ариэль Ригони
Олег Шатов
55′
63′
Антон Зиньковский
Сергей Корниленко
Себастьян Дриусси
Александр Анюков
67′
73′
Георгий Зотов
Пол Антон
78′
Рамиль Шейдаев
80′
Джано Ананидзе
Павел Яковлев
Юрий Жирков
88′
Сердар Азмун
Леон Мусаев
90′
Игорь Смольников
90′+1′
Последний раз сине-бело-голубые становились чемпионами в сезоне - 2014/2015.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ЦСКА без Лиги чемпионов?

Спорт-Экспрессвчера в 17:25

«Зенит» гарантировал себе минимум бронзовые медали чемпионата России

РИА Новостивчера в 11:50

«Зенит» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов

Матч ТВвчера в 12:43

«Зенит» обеспечил себе попадание в квалификацию Лиги чемпионов

Sport24.ruвчера в 12:17

«Зенит» торопится

Российская газетавчера в 16:05

«Зенит» обеспечил себе попадание в квалификацию Лиги чемпионов-2019/20

Чемпионатвчера в 11:38

Обновили расклады РПЛ. ЦСКА потерял шансы на чемпионство, «Локо» в теории еще может стать первым

Sports.ruвчера в 14:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 00:06, Ашберн
Общество

«Тяжелая жизнь мне досталась»: история 102-летней бабушки, которая пережила всю свою семью

Обновлено вчера в 23:13
Общество

Скандал с финалом шоу «Голос. Дети» на Первом набирает обороты

Победительница шоу — Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова в СМС-голосовании получила в полтора раза больше голосов, чем ближайший конкурент, а по телефонным звонкам в 18 раз опередила финалиста, занявшего второе место.
Обновлено вчера в 21:48
Общество

Жителей Москвы предупредили об агрессивных змеях в парках

Обновлено вчера в 18:23
Общество

Tele2 строит эффективную розницу на Дальнем Востоке

Оператор мобильной связи Tele2 увеличивает количество точек продаж на Дальнем Востоке.
Обновлено вчера в 22:35
Общество

МВД просит приоткрыть врачебную тайну

МВД не первый год ведет переговоры с Минздравом о доступе к данным, составляющим медицинскую тайну.
Обновлено вчера в 17:50
Политика

Пушков прокомментировал заявление Зеленского о миссии Украины

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова Владимира Зеленского о миссии Украины "служить примером демократии для постсоветских стран".
Обновлено вчера в 16:39
Автоспорт

Риккьярдо наказан за столкновение с Квятом

Пилот «Рено» Даниэль Риккьярдо наказан по итогам аварии с россиянином Даниилом Квятом на Гран-при Азербайджана.
Обновлено вчера в 12:24
Общество

Пользователи раскрыли систему накрутки голосов в пользу дочери Алсу

В одном из каналов, было сказано, что за голос в пользу Микеллы Абрамовой предлагали тысячу рублей.
Обновлено вчера в 21:13
Кино

«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

Обновлено вчера в 17:18
Шоу-бизнес

Артистку Ирину Цывину похоронили под другой фамилией

Советская и российская актриса Ирина Цывина — последняя супруга актёра Евгения Евстигнеева — похоронена под другой фамилией на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено вчера в 11:54
Авто

Тюнинговая «Газель» получила двигатель от Lexus

Обновлено вчера в 06:17
Политика

В КНДР показали документальный фильм о визите Ким Чен Ына в Россию

Центральное телевидение КНДР продемонстрировало в воскресенье вечером документальный фильм о визите лидера страны Ким Чен Ына во Владивосток и его встрече с президентом России Владимиром Путиным на прошлой неделе.
Обновлено вчера в 22:40
Политика

Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов России

Президент России Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей регионов страны и органов исполнительной власти.
Обновлено 26 апреля в 03:13
Культура

Максим Фадеев подвел итоги шоу «Голос. Дети»

Обновлено 27 апреля в 08:28
Экономика

Убыль населения из Забайкалья продолжается четвертый год

Более 37 тысяч человек уехали из Забайкалья, Иркутской области и Республики Бурятия с 2016-го до 1 ноября 2018 года, сообщает 29 апреля ТАСС со ссылкой на отчет Счетной палаты России.
Обновлено вчера в 23:52
Общество

Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга

В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.
Обновлено вчера в 16:47
Политика

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Музыка

Дочь Алсу победила в телепроекте «Голос. Дети»

Десятилетнюю Микеллу Абрамову выбрали по итогам зрительского sms-голосования.
Обновлено 26 апреля в 18:12
Общество

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

Продолжительность рабочего дня во вторник сокращается на час, так как 30 апреля является предпраздничным.
Обновлено вчера в 19:37
Общество

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

Во Франции надеются на снятие с России санкций через два года

Французские парламентарии намерены поднять вопрос об отмене антироссийских санкций на общеевропейском уровне.
Обновлено вчера в 23:02
Общество

В Красноярске снег сменится потеплением и дождем

Снег, который выпал ночью, сменится дождем - в понедельник синоптики обещают дневную температуру до +8 градусов.
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия

В Башкирии сильный ветер сорвал крыши двенадцати домов и больниц

В Башкирии из-за сильного ветра сорвало крыши 12 жилых домов, а также нескольких больниц и социально-значимых объектов.
Обновлено вчера в 14:31
Общество

В России могут изменить график работы детских садов и школ

Речь идет о том, чтобы сделать график работы детских дошкольных учреждений и школьных учреждений «семейным», то есть более гибким и удобным для родителей.
Обновлено вчера в 10:26
Шоу-бизнес

Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе»

Обновлено вчера в 22:36
Происшествия

В Греции телеоператора убило пиротехникой

В городе Каламата на Пелопоннесе телеоператор погиб от пиротехники, снимая местный обычай отмечать Пасху - "саитополемос", или "сражение стрелами", сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено вчера в 16:44
Политика

Социалисты победили на выборах в Испании

Испанская социалистическая рабочая партия выиграла досрочные парламентские выборы в Испании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:15
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено вчера в 01:58
Технологии

Tele2 предлагает абонентам перейти на eSim

Tele2 предложит разные сценарии перехода на eSim, но при каждом абоненту пока все же придется посетить салон оператора и получить сначала физическую сим-карту.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

На Красноярском алюминиевом заводе загорелся трансформатор

Обновлено вчера в 23:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Крылья Советов
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное