«Зенит» гарантировал себе квалификацию Лиги ЧемпионовТелеканал Санкт-Петербург вчера в 18:47

Последний раз сине-бело-голубые становились чемпионами в сезоне - 2014/2015.

Спорт день за днем

Общество Скандал с финалом шоу «Голос. Дети» на Первом набирает обороты Победительница шоу — Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова в СМС-голосовании получила в полтора раза больше голосов, чем ближайший конкурент, а по телефонным звонкам в 18 раз опередила финалиста, занявшего второе место.

Общество Tele2 строит эффективную розницу на Дальнем Востоке Оператор мобильной связи Tele2 увеличивает количество точек продаж на Дальнем Востоке.

Общество МВД просит приоткрыть врачебную тайну МВД не первый год ведет переговоры с Минздравом о доступе к данным, составляющим медицинскую тайну.

Политика Пушков прокомментировал заявление Зеленского о миссии Украины Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова Владимира Зеленского о миссии Украины "служить примером демократии для постсоветских стран".

Автоспорт Риккьярдо наказан за столкновение с Квятом Пилот «Рено» Даниэль Риккьярдо наказан по итогам аварии с россиянином Даниилом Квятом на Гран-при Азербайджана.

Общество Пользователи раскрыли систему накрутки голосов в пользу дочери Алсу В одном из каналов, было сказано, что за голос в пользу Микеллы Абрамовой предлагали тысячу рублей.

Шоу-бизнес Артистку Ирину Цывину похоронили под другой фамилией Советская и российская актриса Ирина Цывина — последняя супруга актёра Евгения Евстигнеева — похоронена под другой фамилией на Троекуровском кладбище Москвы.

Политика В КНДР показали документальный фильм о визите Ким Чен Ына в Россию Центральное телевидение КНДР продемонстрировало в воскресенье вечером документальный фильм о визите лидера страны Ким Чен Ына во Владивосток и его встрече с президентом России Владимиром Путиным на прошлой неделе.

Политика Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов России Президент России Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей регионов страны и органов исполнительной власти.

Экономика Убыль населения из Забайкалья продолжается четвертый год Более 37 тысяч человек уехали из Забайкалья, Иркутской области и Республики Бурятия с 2016-го до 1 ноября 2018 года, сообщает 29 апреля ТАСС со ссылкой на отчет Счетной палаты России.

Общество Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.

Политика Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.

Общество Роструд напомнил о короткой рабочей неделе Продолжительность рабочего дня во вторник сокращается на час, так как 30 апреля является предпраздничным.

Общество В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.

Политика Во Франции надеются на снятие с России санкций через два года Французские парламентарии намерены поднять вопрос об отмене антироссийских санкций на общеевропейском уровне.

Общество В Красноярске снег сменится потеплением и дождем Снег, который выпал ночью, сменится дождем - в понедельник синоптики обещают дневную температуру до +8 градусов.

Происшествия В Башкирии сильный ветер сорвал крыши двенадцати домов и больниц В Башкирии из-за сильного ветра сорвало крыши 12 жилых домов, а также нескольких больниц и социально-значимых объектов.

Общество В России могут изменить график работы детских садов и школ Речь идет о том, чтобы сделать график работы детских дошкольных учреждений и школьных учреждений «семейным», то есть более гибким и удобным для родителей.

Происшествия В Греции телеоператора убило пиротехникой В городе Каламата на Пелопоннесе телеоператор погиб от пиротехники, снимая местный обычай отмечать Пасху - "саитополемос", или "сражение стрелами", сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

Политика Социалисты победили на выборах в Испании Испанская социалистическая рабочая партия выиграла досрочные парламентские выборы в Испании. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.