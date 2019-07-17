Петербургский футбольный клуб «Зенит» внес изменения в заявку команды на розыгрыш Российской Премьер-Лиги сезона 2019/20. В состав команды включены нападающий Антон Заболотный и еще восемь игроков.

«Зенит» дозаявил в РПЛ Заболотного и еще восьмерых игроков

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