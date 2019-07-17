Футбол

«Зенит» дозаявил в РПЛ Заболотного и еще восьмерых игроковБомбардир.ру 07:38

Вчера в матче второй команды петербуржцев против «Мурома» (2:0) в первом туре ПФЛ 28-летний футболист отметился голевым пасом. В сезоне-2018/19 Заболотный провел за «Зенит» 16 встреч в РПЛ и сделал одну результативную передачу.
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