Футбол

«Краснодар» проиграл «Валенсии» – 1:2Sports.ru 07:45

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Валенсия» одолела дома «Краснодар» (2:1). Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.
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«Валенсия» — «Краснодар». Видеотрансляция, смотреть онлайн

Sport24.ru13:32

Футбол, Лига Европы, 1/8 финала, Валенсия - Краснодар, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru14:13

Россия против Испании: болеем за «Зенит» и «Краснодар» в Лиге Европы на «Матч ТВ»

Tricolor TV Magazine04:27

«Зенит» дома проиграл «Вильярреалу» – 1:3

Sports.ru12:55
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Политика

Меркель отказала США в отправке кораблей в Керченский пролив

Вице-президент США Майк Пенс предложил Берлину на Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля направить отряд кораблей ВМС Германии к Крыму, чтобы показать Путину, что западные державы не откажутся от доступа к этим водам.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Генпрокуратура Узбекистана опровергла самоубийство Гульнары Каримовой

Обновлено в 14:57
Космос

Маск назвал великолепной российскую ракету-носитель «Ангара»

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск заявил, что российская перспективная ракета-носитель «Ангара» великолепна.
Обновлено в 16:29
Футбол

Зенит — Вильярреал 1:3

Петербургский «Зенит» проиграл испанскому «Вильярреалу» в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 14:47
Происшествия

Суд лишил Александра Емельяненко водительских прав

Мировой суд в Кисловодске принял решение лишить бойца смешанного стиля Александра Емельяненко водительских прав на 1,5 года, а также обязал выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей по административному делу об отказе от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.
Обновлено в 15:27
Политика

«Окопались окончательно»: украинская журналистка о поездке в Крым

Обновлено в 13:50
Финансы

Золотые запасы России достигли абсолютного рекорда

Запасы монетарного золота, входящие в золотовалютные резервы (ЗВР) Банка России, увеличились за февраль до 91,64 миллиарда в долларовом эквиваленте, следует из данных регулятора.
Обновлено в 09:55
Общество

Путин поздравил российских женщин с 8 марта

Президент России Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 марта. Об этом в этот же день сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 16:30
Политика

Тимошенко намерена встретиться с Путиным в случае победы на выборах

Кандидат в президенты Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о намерении в случае победы на выборах провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным в «будапештском формате».
Обновлено в 15:59
Политика

Поклонская рассказала о собранном компромате на коллег по Госдуме

Ранее в сентябре 2018 года Наталья Поклонская сообщала, что пройти проверку на соблюдение закона о противодействии коррупции предстоит пятерым депутатам Госдумы.
Обновлено в 04:38
Общество

В МВД составили список потенциально опасных пород собак

Обновлено в 10:09
Политика

Несколько граждан США задержаны в Новороссийске

В Новороссийске задержаны несколько граждан США.
Обновлено вчера в 18:16
Политика

Володин остановил выступление Орешкина в Госдуме

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прервал выступление министра экономического развития РФ Максима Орешкина и отметил, что к докладу нужно было лучше подготовиться, сообщает Газета.ru.
Обновлено вчера в 04:55
Происшествия

В Подмосковье убит хозяин частного дома

В Щелковском районе Подмосковья четверо неизвестных злоумышленников ворвались в частный дом и убили одного из его хозяев.
Обновлено в 16:03
Политика

Глава Apple Тим Кук сменил имя в Twitter после оговорки Трампа

Глава американской корпорации Apple Тим Кук поменял имя в своём аккаунте в Twitter после того, как президент США Дональд Трамп по ошибке назвал его «Тимом Эпплом».
Обновлено в 15:46
Армия и оружие

Россия передаст Индии в аренду новую атомную подлодку, сообщили СМИ

Издание Print со ссылкой на источники сообщило, что Москва и Нью-Дели подписали межправительственное соглашение о передаче Индии в аренду новой атомной подводной лодки.
Обновлено в 11:03
Общество

Шнуров в стихах высмеял слова волгоградского депутата о «тунеядцах»

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное депутату Волгоградской облдумы Гасану Набиеву, который заявил, что минимальную пенсию получают только "тунеядцы и алкоголики".
Обновлено в 04:10
Происшествия

На замерзшую Неву с Литейного моста упал человек

Обновлено в 15:42
Авто

Директор автосалона в Женеве назвал новый Aurus Limousine танком

Директор Международного женевского автосалона Андрэ Хефти назвал новый Aurus Limousine настоящим танком.
Обновлено в 08:29
Политика

Медведев посоветовал американскому дипломату почитать учебник по праву

Американскому дипломату, призвавшему Люксембург повлиять на «уход России из Крыма», следует почитать учебник по международному публичному праву.
Обновлено в 00:52
Политика

Российского посла вызвали в МИД Словакии

Министерство иностранных дел Словакии вызвало российского посла в Братиславе Алексея Федотова в связи с комментарием посольства на статью в местной газете о «врагах России».
Обновлено в 13:49
Армия и оружие

Генсек НАТО заявил об отсутствии планов размещать ракеты в Европе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует размещать новые ядерные ракеты в Европе.
Обновлено в 15:04
Футбол

Феллаини завершил карьеру в сборной Бельгии

31-летний Маруан Феллаини провел 87 матчей за сборную Бельгии, забил 18 мячей и сделал четыре результативные передачи.
Обновлено в 16:21
Наука

Удлинение ледниковых периодов связали с расслоением океана

Изменения климата на Земле на протяжении последних 2,6 миллионов лет в первую очередь характеризуются циклической сменой ледниковых периодов и межледниковий.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Пропавшего мальчика из Китая нашли благодаря татуировке

В Китае ребенок с особенностями развития ушел из дома посреди ночи и потерялся. Его нашли благодаря татуировке.
Обновлено в 15:42
Политика

Климкин назвал Крым «худшей версией диктатуры»

Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил на пресс-конференции в агентстве «Укринформ», что Крым — это «худшая версия России».
Обновлено в 13:53
Общество

Королева Елизавета II опубликовала первый пост в Instagram

Королева Великобритании Елизавета II 7 марта опубликовала первый свой пост в соцсети Instagram.
Обновлено в 11:51
Происшествия

В квартиру родителей журналиста «Проекта» Рубина ворвались неизвестные

Визитеры "в черных куртках" не представились и вошли в квартиру, несмотря на попытки матери журналиста их выгнать.
Обновлено в 12:55
Футбол

«Рома» уволила Ди Франческо, главный кандидат на замену – Раньери

«Рома» отправила в отставку главного тренера Эусебио ди Франческо после вылета в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Порту».
Обновлено в 12:38
Хоккей

«Динамо» обеспечило место в четвертьфинале Кубке Гагарина

Обновлено в 14:45
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