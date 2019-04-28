Футбол

«Зенит» дома победил «Крылья Советов», героем матча стал АзмунРосбалт вчера в 11:49

Зенит — Крылья Советов
4 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сердар Азмун
9′
Себастьян Дриусси
14′
Сердар Азмун
31′
Тарас Бурлак
35′
40′
Денис Ткачук
44′
Денис Ткачук
48′
Рамиль Шейдаев
Магомед Оздоев
48′
49′
Мохаммед Рабиу
Эмильяно Ариэль Ригони
54′
Эмильяно Ариэль Ригони
Олег Шатов
55′
63′
Антон Зиньковский
Сергей Корниленко
Себастьян Дриусси
Александр Анюков
67′
73′
Георгий Зотов
Пол Антон
78′
Рамиль Шейдаев
80′
Джано Ананидзе
Павел Яковлев
Юрий Жирков
88′
Сердар Азмун
Леон Мусаев
90′
Игорь Смольников
90′+1′
Участники Российской премьер-лиги провели сегодня встречи в 26-м туре национального чемпионата. Петербургский "Зенит", лидирующий в первенстве, выиграл у самарских "Крыльев Советов" на домашнем поле — 4:2. Счет на 9-й минуте открыл зенитовец Сердар Азмун.
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