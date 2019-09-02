Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев продолжит карьеру в «Зените». Отмечаются, что переговоры о трансфере 24-летнего футболиста находятся в завершающей стадии. Об этом сообщает Betting Insider со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

«Зенит» договорился с «Витессом» о переходе Караваева

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