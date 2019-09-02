Футбол
Metaratings«Зенит» договорился с «Витессом» о переходе Караваева
Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев продолжит карьеру в «Зените». Отмечаются, что переговоры о трансфере 24-летнего футболиста находятся в завершающей стадии. Об этом сообщает Betting Insider со ссылкой на источники, близкие к переговорам.
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В понедельник «Зенит» объявит о приобретении Караваева, игрок подпишет контракт на 4 года
Спорт день за днем17:26
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Московский Комсомолец 09:45
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Названы регионы России с самой доступной электроэнергией
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Ученые из Великобритании установили, что эффективность применения микрополяризации с целью улучшения когнитивных функций после полученной травмы головного мозга непосредственно зависит от целостности трактов белого вещества, содержащегося в стимулируемых зонах.
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«Зенит» победил «Спартак» благодаря голу Жиркова
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Банки в июле сократили объем выдачи потребительских займов в нескольких финансово неблагополучных регионах.
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