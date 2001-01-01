Футбол

«Зенит» может приобрести МалкомаЕженедельник Футбол вчера в 03:10

«Зенит» предлагает Малкому зарплату 6,5 млн. евро в год (сейчас футболист зарабатывает 4 млн. евро).
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