Футбол
Малком согласился на переход в «Зенит»Евро-футбол.ру вчера в 14:42
Вингер "Барселоны" Малком согласился на переход в "Зенит", сообщает твиттер Helena Condis Edo.
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Cope: «Зенит» предлагает за Малкома 39 млн евро плюс бонусы, игрок согласился на переход
Sports.ruвчера в 13:35
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