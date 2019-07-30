Футбол

Малком согласился на переход в «Зенит»Евро-футбол.ру вчера в 14:42

Вингер "Барселоны" Малком согласился на переход в "Зенит", сообщает твиттер Helena Condis Edo.
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