Футбол
Sport.ru«Зенит» арендовал защитника «Порту»
В субботу, 31-го августа, питерский "Зенит" осуществил один из последних трансферов текущего лета. На этот раз команду Семака усилили защитник сборной Венесуэлы Йордана Осорио, до последнего времени выступавший за португальский "Порту".
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«Зенит» взял ненужного «Порту» защитника. Зачем он Семаку при живых Ивановиче и Ракицком
Sport24.ruвчера в 15:38
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Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
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Тело девочки из Санкт-Петербурга, которая умерла после несчастного случая в турецком отеле в Антальи, доставили в Россию.
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RT на русском вчера в 17:14
Политика
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Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.
Известия 03:02
Общество
С 1 сентября в России вступят в силу новые законы
Журналисты, работающие в горячих точках, с 1 сентября смогут получить компенсацию от редакции в случае причинения вреда здоровью при наличии трудового договора с редакцией.
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Близкие погибших при теракте в Беслане вспомнили дни трагедии
Трагедия в Беслане потрясла весь мир, жертвами теракта стали 334 человека, из которых 186 - дети.
РИА Новости 03:33
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В Саратове мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией
В Саратове задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в убийстве двухмесячной дочери с врожденной патологией.
Газета.Ru вчера в 23:57
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Представителей России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
Армия и оружие
Российские военные сообщили об авиаударе США в Идлибе
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Интерфакс 04:12
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В Башкирии мать призналась в убийстве годовалого ребенка
В Башкирии 28-летняя женщина призналась в убийстве годовалого ребенка, сообщает пресс-служба СК России по Республике Башкортостан.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 05:36
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52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике
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StarHit.ru вчера в 12:01
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Навальный объяснил, почему не пошел на несогласованное шествие
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Более 20 человек пострадали во время концерта в Германии
В германском городе Эссен более 20 человек пострадали при обрушении сцены во время концерта рэп-исполнителей Casper и Marteria.
Российская газета вчера в 19:50
Космос
На обратной стороне Луны найдено таинственное гелеобразное вещество
Луноход Yutu-2 китайской миссии Chang'e 4, которая занимается исследованием темной стороны Луны, обнаружил вещество, сильно отличающееся от других материалов, найденных ранее на поверхности естественного спутника Земли.
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Общество
Медведев поздравил работников нефтегазовой промышленности с праздником
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов нефтегазовой промышленности с профессиональным праздником и отметил, что от этой отрасли зависит улучшение жизни миллионов людей, соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.
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Сенатор Мархаев напал на журналистку после вопроса о подпольных казино
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Общество
Иголку в покупном шашлыке нашла жительница Кузбасса
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Минтруд посчитал число работающих пенсионеров в России
Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в настоящее время в стране находятся на пенсии и работают 7,3 миллиона человек.
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