Футбол

MetaratingsMetaratings«Зенит» арендовал защитника «Минска» Прищепу

Белорусский клуб «Минск» посредством своей пресс-службы сообщил о переходе 18-летнего защитника Дмитрия Прищепы в «Зенит» на правах аренды. Питерцы по условиям контракта получат право первоочередного выкупа игрока.
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«Зенит» взял в аренду защитника «Минска» Прищепу

Советский спорт05:18

«Зенит» арендовал 18-летнего защитника «Минска»

Матч ТВ03:14

«Зенит» арендовал защитника «Минска»

Спорт-Экспресс04:30

«Зенит» арендовал защитника «Минска»

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«Зенит» арендовал 18-летнего белорусского защитника Прищепу

Sports.ru05:14

«Зенит» арендовал 18-летнего защитника «Минска»

Sportbox.RU03:14

«Зенит» арендовал у «Минска» защитника Прищепу

Sport24.ru04:35
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