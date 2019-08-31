Футбол

MetaratingsMetaratings«Зенит» арендовал защитника «Минска» Прищепу

Белорусский клуб «Минск» посредством своей пресс-службы сообщил о переходе 18-летнего защитника Дмитрия Прищепы в «Зенит» на правах аренды. Питерцы по условиям контракта получат право первоочередного выкупа игрока.
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«Зенит» взял в аренду защитника «Минска» Прищепу

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«Зенит» арендовал 18-летнего защитника «Минска»

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«Зенит» арендовал защитника «Минска»

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