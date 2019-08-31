Футбол
Metaratings«Зенит» арендовал защитника «Минска» Прищепу
Белорусский клуб «Минск» посредством своей пресс-службы сообщил о переходе 18-летнего защитника Дмитрия Прищепы в «Зенит» на правах аренды. Питерцы по условиям контракта получат право первоочередного выкупа игрока.
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Политика
Зеленский назвал «Северный поток – 2» угрозой всей Европе
Украинский лидер Владимир Зеленский назвал строительство газопровода «Северный поток – 2» неприемлемым.
Известия 09:09
Политика
Российский МиГ-35 развалился в воздухе прямо во время полёта. Фото
В рамках выступления на Международном авиакосмическом салоне «МАКС-2019», новейший российский истребитель МиГ-35 в буквальном смысле начал разваливаться на части во время показательного полёта.
Avia.pro 08:57
Политика
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе
Продавшая президенту России Владимиру Путину мороженое на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 Екатерина Сафронова объяснила, почему глава государства вновь сделал у нее покупку, как и в 2017 году.
Известия 10:00
Происшествия
В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот
Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.
Интерфакс 05:42
Футбол
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном»
Чемпионат 09:25
Общество
Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев
Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.
РБК 09:34
Общество
Концепцию арт-парка выберут в апреле 2020 года
Желание Смольного провести международный конкурс на концепцию арт-парка уже вызвало неоднозначную реакцию городского архитектурного сообщества.
КП - Санкт-Петербург 09:53
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала трогательное видео с 2-летним сыном
«Прилетели в холодную Москву!», - подписала ролик Ксения Собчак. На кадрах двухлетний Платон рассказывает, что ему снилось в самолете.
RuNews24.ru 08:36
Футбол
ЦСКА арендовал бразильского полузащитника Лукаса Сантоса
Московский ЦСКА договорился с бразильским клубом "Васко да Гама" об аренде полузащитника Лукаса Сантоса.
Российская газета 02:38
Общество
В Челябинске развивают сеть зарядных станций для электроавтомобилей
Если три года назад в Челябинске было всего три электроавтомобиля, то на сегодняшний день их зарегистрировано уже 34.
Вечерний Челябинск 03:34
Авто
Названы самые популярные кроссоверы в мире
Эксперты назвали самые популярные кроссоверы в мире по результатам 7 месяцев.
OAnews 29 августа в 04:11
Политика
В Донецке открыли памятник первому главе ДНР Александру Захарченко
Памятник первому главе Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко открыли в Донецке в годовщину его гибели.
ТАСС 06:12
Происшествия
Собака загрызла годовалого ребенка под Волгоградом
Годовалый ребенок погиб от укусов напавшей на него собаки в Нехаевском районе Волгоградской области, начата доследственная проверка.
Известия 10:42
Экономика
Силуанов предложил не штрафовать бизнес за первые нарушения
Первый вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов предложил проверяющим органам отказаться от штрафов для бизнеса за нарушения, которые он совершает впервые, и ограничиваться предупреждениями, при условии, что предприниматель быстро их устранит.
РИА Новости вчера в 08:52
Политика
Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
Президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым заявил о желании приехать в республику.
Lenta.ru 07:46
Армия и оружие
Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета 07:44
Автоспорт
Леклер выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, Квят стал 18-м
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят не смог выйти во второй сегмент квалификации и занял 18-е место, его партнер по команде француз Пьер Гасли - 16-е.
РИА Новости 10:29
Общество
Умер друг Шварценеггера Франко Коломбо
78-летний итальянец был близким другом прославленного актера Арнольда Шварценеггера, вместе с которым снялся в ряде известных кинокартин.
Газета.Ru 09:44
Общество
Фестиваль на проспекте Сахарова за пару часов посетили 20 тыс. человек
Площадку фестиваля "PRO лето", который стартовал в субботу днем на проспекте Академика Сахарова, посетили уже 20 тыс. человек, сообщил сайт мэрии Москвы.
Интерфакс 09:07
Происшествия
Пешеход пострадал в ДТП с каршеринговым авто в Петербурге
От удара отечественная машина вылетела на тротуар и снесла пешехода.
РЕН ТВ 10:24
Экономика
Лукашенко попросил белорусских переработчиков сахара «не страдать»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским переработчикам найти новые рынки для сбыта сахара и призвал не фокусироваться на экспорте в Россию.
РБК 10:47
Политика
Трамп простил свою помощницу после слов о его дочерях
RT на русском 10:11
Общество
На Востряковском кладбище открыли памятник Кобзону
Памятник народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону открыли в четверг на Востряковском кладбище, где похоронен певец, депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным почтили его память, сообщила пресс-служба ГД.
РИА Новости вчера в 08:29
Транспорт
В московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов
В московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».
RT на русском 01:07
Происшествия
Самолет из Сочи приземлился в Шереметьево с неисправным двигателем
Российская газета 10:29