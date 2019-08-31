Футбол

MetaratingsMetaratings«Зенит» арендовал защитника «Минска» Прищепу

Белорусский клуб «Минск» посредством своей пресс-службы сообщил о переходе 18-летнего защитника Дмитрия Прищепы в «Зенит» на правах аренды. Питерцы по условиям контракта получат право первоочередного выкупа игрока.
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«Зенит» взял в аренду защитника «Минска» Прищепу

Советский спорт05:18

«Зенит» арендовал у «Минска» защитника Прищепу

Sport24.ru04:35

«Зенит» арендовал 18-летнего защитника «Минска»

Sportbox.RU03:14

«Зенит» арендовал защитника «Минска»

Чемпионат05:16

«Зенит» арендовал 18-летнего белорусского защитника Прищепу

Sports.ru05:14

«Зенит» арендовал защитника «Минска»

Спорт-Экспресс04:30

«Зенит» арендовал 18-летнего защитника «Минска»

Матч ТВ03:14
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 07:55, Вашингтон
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В матче третьего круга US Open Медведев победил испанца Фелисиано Лопеса и вышел в 1/8 финала турнира.
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Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Бельгии

Пилот итальянской команды Ferrari Шарль Леклер стал лучшим во второй сессии тренировочных заездов в ходе 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Бельгии.
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Официальный запуск новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) в московском аэропорту Шереметьево вновь перенесли.
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На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".
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Памятник народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону открыли в четверг на Востряковском кладбище, где похоронен певец, депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным почтили его память, сообщила пресс-служба ГД.
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Восьмитысячный ребенок появился на свет в перинатальном центре Щелково

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Появилось расписание матчей ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы

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Ионные кластеры фосфата кальция восстановили зубную эмаль

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