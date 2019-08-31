Футбол
Газета.Ru«Зенит» арендовал защитника «Минска»
Защитник юниорской сборной Белоруссии по футболу Дмитрий Прищепа на правах аренды перешел в санкт-петербургский "Зенит". Об этом сообщает официальный сайт клуба "Минск". Договор аренды предусматривает первоочередное право выкупа игрока "Зенитом".
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Британские специалисты обнаружили несколько признаков слабоумия, которые связаны со сном.
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Президент Польши Анджей Дуда на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским выступил за сохранение введённых в отношении России санкций.
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Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы «Центральное телевидение» телеканала НТВ заявил, что не видит смысла в участии в обмене и намерен доказать свою невиновность в суде.
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США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
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Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года
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«Сочи» одержал первую победу в РПЛ, обыграв «Рубин»
Футболисты "Сочи" выиграли у казанского "Рубина" в матче 8-го тура чемпионата России, это первая победа в истории клуба в премьер-лиге.
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