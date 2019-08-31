Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Зенит» арендовал защитника «Минска»

Защитник юниорской сборной Белоруссии по футболу Дмитрий Прищепа на правах аренды перешел в санкт-петербургский "Зенит". Об этом сообщает официальный сайт клуба "Минск". Договор аренды предусматривает первоочередное право выкупа игрока "Зенитом".
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