Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Зенит» арендовал у «Минска» защитника Прищепу

Белорусский клуб «Минск» на своем официальном сайте сообщил о переходе в «Зенит» защитника Дмитрия Прищепы. 18-летний игрок присоединился к петербургской команде на правах аренды, по условиям которой предусмотрена возможность первоочередного выкупа футболиста.
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«Зенит» взял в аренду защитника «Минска» Прищепу

Советский спорт05:18

«Зенит» арендовал 18-летнего защитника «Минска»

Матч ТВ03:14

«Зенит» арендовал защитника «Минска»

Спорт-Экспресс04:30

«Зенит» арендовал защитника «Минска»

Чемпионат05:16

«Зенит» арендовал 18-летнего белорусского защитника Прищепу

Sports.ru05:14

«Зенит» арендовал 18-летнего защитника «Минска»

Sportbox.RU03:14

«Зенит» арендовал у «Минска» защитника Прищепу

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