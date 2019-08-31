Футбол
Sport24.ru«Зенит» арендовал у «Минска» защитника Прищепу
Белорусский клуб «Минск» на своем официальном сайте сообщил о переходе в «Зенит» защитника Дмитрия Прищепы. 18-летний игрок присоединился к петербургской команде на правах аренды, по условиям которой предусмотрена возможность первоочередного выкупа футболиста.
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Политика
Токио заявил протест Сеулу после поездки депутатов на спорные острова
Глава департамента Азии и Океании МИД Японии Кэндзи Канасуги передал протест через посольство Республики Корея в связи с высадкой группы южнокорейских депутатов на острова Такэсима (корейское название Токто), сообщило агентство Киодо.
РИА Новости 04:22
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Пакистанский порт Гвадар станет зоной льготного налогообложения
29 августа Экономический координационный совет правительства Пакистана одобрил поправки к налоговому законодательству страны, которые должны сделать глубоководный порт Гвадар (провинция Белуджистан) зоной льготного налогообложения до 2039 года.
REGNUM вчера в 09:21
Армия и оружие
Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета 07:44
Политика
Зеленский предложил создать польско-бандеровский мемориал
Зеленский предложил польскому коллеге «обновить и перезагрузить» двустороннюю комиссию, которая должна сгладить конфликтные трактовки истории учеными двух стран.
Евразия Daily 11:25
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«Ростов» обыграл «Локомотив» и стал лидером Премьер-лиги
В одном из центральных матчей восьмого тура чемпионата России "Локомотив" неожиданно уступил на своем поле "Ростову" - 1:2. Благодаря победе дончане возглавили таблицу РПЛ с 17-ю очками.
Российская газета 12:06
Политика
Польша, США и Украина подписали газовое соглашение
В Варшаве 31 августа подписано трехстороннее соглашение Польши, Украины и США о «сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа».
Ридус 10:58
Общество
Уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре достиг 696 см
«По данным Управления ГОЧС администрации города на утро 29 августа, уровень воды в реке Амур составляет 696 см (тенденция: подъём на 10 см)», — сообщили в администрации.
RT на русском 28 августа в 20:59
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Собака загрызла годовалого ребенка под Волгоградом
Годовалый ребенок погиб от укусов напавшей на него собаки в Нехаевском районе Волгоградской области, начата доследственная проверка.
Известия 10:42
Автоспорт
Леклер выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, Квят стал 18-м
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят не смог выйти во второй сегмент квалификации и занял 18-е место, его партнер по команде француз Пьер Гасли - 16-е.
РИА Новости 10:29
Экономика
Россияне стали меньше покупать цветы к 1 сентября
Газета.Ru 06:08
Армия и оружие
Американская разведка рассказала о взрыве под Северодвинском
News.ru 29 августа в 22:03
Здоровье
Назван способ снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
Регулярное добавление в рацион несоленых орехов снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), говорится в исследовании, представленном на конгрессе Европейского общества кардиологов.
РИА Новости 11:17
Политика
Продавщица мороженого на МАКС объяснила вторую встречу с Путиным
Продавшая Владимиру Путину мороженое на Международном авиационно-космическом салоне девушка Екатерина Сафронова рассказала о встрече с президентом и объяснила, почему Путин подошел к ней второй раз.
РИА Новости 08:12
Шоу-бизнес
Олег Газманов устроил танцы в полотенце после фестиваля «Новая волна»
Супруга Олега Газманова показала, как артист танцует в одном полотенце на балконе, с которого открывается вид на море.
Дни24 00:35
Общество
Финал конкурса «Лидеры энергетики» стартовал в Челябинске
Курс дела вчера в 08:42
Происшествия
В Лионе неизвестные напали с ножом и шампуром на прохожих
В лионском районе Вильурбан у станции метро Лоран-Боневуа в 15:25 (по московскому времени) двое неизвестных с ножом и шампуром для мяса напали на прохожих.
Коммерсантъ 12:14
Авто
Компания Audi представит 20 электромобилей
Напомним, что относительно недавно стартовали продажи нового Audi e-Tron, который уже был реализован в количестве 678 единиц в США.
32CARS.ru 07:24
Общество
Фестиваль «PRO лето» на проспекте Сахарова посетили 20 тысяч человек
Молодежный музыкальный фестиваль "PRO лето" в Москве уже посетили 20 тысяч человек, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
РИА Новости 09:05
Армия и оружие
В ДНР заявили о повреждении частных домов в результате обстрелов ВСУ
RT на русском 11:45
Футбол
«Зенит» арендовал защитника «Порту» Осорио
«Зенит» и «Порту» достигли соглашения о переходе защитника Йордана Осорио на правах аренды.
Спорт-Экспресс 12:02
Наука
В Эфиопии нашли череп мужской особи австралопитека
Найденный череп относится к анамским австралопитекам — древнейшему виду австралопитеков из проживавших в древности на Земле.
Дилетант 10:02
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В Петербурге автомобиль сбил женщину
"На переулке Кузнецова и маршала Казакова произошло столкновение двух автомобилей Renault и ВАЗ, после чего ВАЗ наехал на женщину, пешехода", - сказано в сообщении.
РИА Новости 11:01
Общество
Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев
Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.
РБК 09:34
Политика
В Донецке открыли памятник первому главе ДНР Александру Захарченко
Памятник первому главе Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко открыли в Донецке в годовщину его гибели.
ТАСС 06:12
Политика
МИД отреагировал на ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Грузия своими действиями намеренно нагнетает напряженность на границе с Южной Осетией.
Газета.Ru вчера в 21:00
Общество
Испанского монарха выписали из больницы после операции на сердце
Хуан Карлос, отец нынешнего главы государства короля Фелипе VI, перенёсший операцию на сердце, выписан из больницы в городе Посуэло-де-Аларкон.
News.ru 07:10