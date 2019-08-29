Футбол
Sports.ru«Зенит» арендовал хавбека «Ахмата» Хубулова
Клуб из Санкт-Петербурга сообщил о том, что арендовал хавбека до конца сезона. Объявление появилось на странице с новостями «Зенита-2». 18-летний Хубулов выступал за молодежную команду «Ахмата».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:13, Вашингтон
Космос
Астронавт Майкл Коллинз: жизнь вне Земли существует
Астронавт и летчик Майкл Коллинз, который вместе с товарищами Армстронгом и Олдрином, побывал на Луне, в социальных сетях заявил, что убежден в том, что жизнь в тех или иных формах существует и вне нашей планеты.
Millionaire.ru 08:29
Политика
Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
Развитие конкуренции в России в перспективе потребует уничтожения государственных корпораций путем перерегистрации их в акционерные общества, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.
РИА Новости 07:13
Политика
Зеленский внес кандидатуры на должность глав МИД и Минобороны
Сайт Верховной Рады Украины сообщил, что президент Владимир Зеленский внес в парламент на утверждение в качестве кандидатуры на пост министра иностранных дел Вадима Пристайко.
Московский Комсомолец 08:13
Политика
Эрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57 вместо F-35
Коммерсантъ вчера в 18:54
Политика
Идущего в Москву якутского шамана остановили бурятские коллеги
Шамана из Якутии, идущего в Москву «изгонять бесов» из Владимира Путина, остановила бурятская община «Тэнгэри».
Собеседник 06:09
Здоровье
Диетолог назвала три обязательных осенних продукта
Российская газета 02:10
Шоу-бизнес
Марк Тишман напугал фанатов своей худобой
Телеканал 360° 08:12
Политика
Российские вертолеты разгонят до 600 километров в час
В компании «Камов» нашли способ увеличить скорость боевого вертолета до 600 километров в час и более, передает ТАСС заявление генерального конструктора предприятия Сергея Михеева.
Lenta.ru 08:24
Политика
Партия Зеленского обвинила Порошенко в подготовке госпереворота
Первый день заседания новой Верховной рады ознаменовался рядом скандалов, но лучшие из них связаны с именем бывшего президента страны Петра Порошенко.
Утро.ru 08:51
Происшествия
Труп в ковре нашли на заброшенном стадионе в Петербурге
Санкт-Петербургские ведомости 04:50
Здоровье
Врачи дали прогноз по осенней эпидемии простуды
Массовые простудные заболевания ожидаются в России в октябре — ноябре текущего года, поскольку в сентябре прогнозируется жаркая погода, сообщила телеканалу «360» врач высшей категории Лариса Алексеева.
Rambler News Service 07:22
Политика
Лукашенко предложил США начать с чистого листа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск хотел бы начать отношения с Вашингтоном с чистого листа.
Lenta.ru 08:39
Политика
Выяснились новые факты об убийстве главы ДНР Захарченко
В убийстве главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, возможно, принимали участие сотрудники его личной охраны.
URA.Ru 07:46
Общество
Росстат подсчитал стоимость подготовки первоклассника в школу
Сборы первоклассника в школу в 2019 году в среднем обойдутся россиянам в 18,5 тыс. руб. для мальчика и в 22,9 тыс. руб. для девочки.
РБК 08:25
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Энергетика
Газпром начал заполнение газом «Силы Сибири»
Interfax-Russia.ru - "Газпром" начал заполнение газом экспортного магистрального газопровода в Китай "Сила Сибири", заявил в четверг на I Нефтегазовом форуме в Якутии глава республики Айсен Николаев.
Интерфакс - Россия 02:49
Технологии
АСИ окажет информационную и консультационную поддержку 10 технологическим проектам
Агентство стратегических инициатив (АСИ) окажет информационную, консультационную и административную поддержку 10 технологическим проектам, отобранным рабочей группой "Бизнес-проекты" экспертного совета агентства.
ТАСС 08:13
Происшествия
Солдат-срочник из Дагестана избил женщину с ребенком в Севастополе
Солдат-срочник из Дагестана по фамилии Алиев избил женщину на пляже в Севастополе, а потом напал на мужчину, который попытался за нее заступиться, сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на источник.
Lenta.ru 07:56
Культура
Актер Александр Числов умер в 54 года
Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Армия и оружие
В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с диверсантами
РИА Новости 06:06
Политика
Россия выплатит взнос в Совет Европы за 2017 и 2018 годы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Авто
Volkswagen готовит к выходу новый универсал Arteon Shooting Brake
Универсал Arteon Shooting Brake, скорее всего, встанет на конвейер в Эмдене на год позже – в 2022 году, когда семейство Passat сменит дислокацию и переедет в Квасины (Чехия), где уже выпускают местный флагман Superb и другие модели Skoda.
Автоновости дня 04:15
Армия и оружие
Израиль поможет Украине в модернизации МиГ-29
Известно, что компания Elbit Systems ранее уже пыталась модернизировать МиГ-29. Для этого были задействованы специалисты из Германии.
ГЛАС.RU 05:13
Экономика
Совет директоров Swedbank назначил нового генерального директора
Новым генеральным директором и президентом ведущего шведского банка Swedbank станет Йенс Хенрикссон, сказано в сообщении банка.
РБК 09:01
Гаджеты
Стив Возняк: «Apple давно следовало разделить»
"Жаль, что Apple не разделилась давным-давно и не создала независимые подразделения в разных городах и не дала им возможности думать независимо, как делала Hewlett Packard, когда я там работал", - сказал Возняк.
Хайтек+ 06:50
Политика
Путин предложил повысить зарплату федеральным чиновникам в регионах
Во время беседы Осипов сообщил президенту, что средний уровень зарплаты в регионе составляет 35 тыс. руб. Путин призвал врио губернатора обратить внимание на ситуацию с зарплатами в территориальных подразделениях органов федеральной власти, отметив, что в целом по стране они чаще "ниже часто, чем в региональных органах".
РБК 08:19
Армия и оружие
Россия показала МиГ-1.44 с «секретной частью»
Летный экземпляр опытно-экспериментального прототипа советско-российского истребителя пятого поколения МиГ-1.44 МФИ (от «многофункциональный фронтовой истребитель») замечен на статической стоянке для демонстрации посетителям Международного авиационно-космического салона 2019 года (МАКС-2019).
Lenta.ru вчера в 06:53