Футбол

Sports.ruSports.ru«Зенит» арендовал хавбека «Ахмата» Хубулова

Клуб из Санкт-Петербурга сообщил о том, что арендовал хавбека до конца сезона. Объявление появилось на странице с новостями «Зенита-2». 18-летний Хубулов выступал за молодежную команду «Ахмата».
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«Зенит» арендовал у «Ахмата» 18-летнего хавбека

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Хавбек молодежки грозненского «Ахмата» перебрался в «Зенит»

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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:13, Вашингтон
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