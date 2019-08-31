Футбол
Спорт день за днем«Зенит» арендовал белорусского защитника
«Зенит» подписал защитника юниорской сборной Белоруссии Дмитрия Прищепу. Как сообщает официальный сайт «Минска», 18-летний футболист переберется в Петербург на правах аренды до конца сезона.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 07:03, Вашингтон
Политика
Вышинский заявил, что его не подвергали пыткам на Украине
Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ рассказал, что во время нахождения под стражей на Украине в отношении него не применялись меры физического воздействия.
RT на русском 06:28
Космос
Снимок: Китайский ровер обнаружил на обратной стороне Луны кое-что необычное
Китайский лунный ровер миссии «Чанъэ-4» обнаружил гелеобразный материал необычного цвета во время исследования поверхности дальней стороны Луны.
AstroNews.ru вчера в 14:57
Политика
Зеленский и Дуда проводят переговоры тет-а-тет в Польше
Экономика сегодня 06:49
Политика
Путин поздравил президента Киргизии с Днем независимости республики
Президент России Владимир Путин поздравил президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова с Днем независимости.
РБК 05:06
Происшествия
В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына
Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
Газета.Ru 04:58
Происшествия
Десять человек пострадали при стрельбе на стадионе в Алабаме
Не менее десяти человек пострадали в результате стрельбы на спортивном стадионе в городе Мобил штата Алабама (США).
РБК 01:49
Политика
На Украине мошенники от имени Зеленского вымогали $570 тысяч
Государственное бюро расследований Украины сообщило о разоблачении группы мошенников, которые от имени президента Украины Владимира Зеленского требовали $570 тыс. за содействие в назначении на руководящую должность в «Укроборонпром».
RT на русском 03:58
Наука
Выращенный в лаборатории мини-мозг проявил нейронную активность
Evo-rus.com вчера в 13:09
Происшествия
Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье
Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета под деревней Минино Клинского района Московской области.
Известия 05:34
Происшествия
В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском
Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском.
Ведомости 06:07
Футбол
«Оренбург» одержал первую победу в РПЛ, обыграв «Уфу»
РИА Новости 06:27
Политика
Трамп уволил помощницу из-за «обидных» высказываний о его семье
Интерфакс вчера в 22:47
Происшествия
Пол Маккартни рассказал об ограблении его внука в Лондоне
Одного из внуков британского музыканта Пола Маккартни ограбили в Лондоне — отобрали телефон, угрожая ножом.
РЕН ТВ вчера в 22:24
Теннис
Медведев: чем больше вы освистываете меня, тем больше я буду побеждать
В матче третьего круга US Open Медведев победил испанца Фелисиано Лопеса и вышел в 1/8 финала турнира.
RT на русском 02:49
Общество
Правительство одобрило выделение средств на здравоохранение в регионах
Проектом предусматривается выделение в 2019 году 421 миллиона 498 тысяч рублей на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в нескольких регионах страны.
РИА Новости 03:25
Политика
Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы
Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
Вести.Ru 04:48
Общество
В Госдуме предложили продлить каникулы до 1 октября
Продлить летние каникулы для школьников и студентов до первого октября предложил депутат Госдумы Василий Власов.
Газета.Ru вчера в 03:51
Баскетбол
Сборная России с победы стартовала на ЧМ-2019
Сборная России с победы начала выступление на чемпионате мира по баскетболу в Китае. В стартовом матче наши одолели команду Нигерии - 82:77.
Российская газета 06:49
Космос
Космонавты лишатся «гагаринской традиции» из-за нового скафандра
В конструкции нового скафандра «Сокол-М», впервые представленного на авиасалоне МАКС-2019, не предусмотрена ширинка, из-за чего космонавты не смогут соблюсти традицию, введенную еще со времен Юрия Гагарина.
РБК 29 августа в 09:28
Космос
Парад планет разворачивается на небесной сфере в эти дни
Участниками малого парада планет станут Меркурий, Венера, Земля и Марс.
LentaChel.ru 05:13
Общество
Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года
1 сентября вступят в силу новые правила продажи билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия.
РБК 02:04
Авто
Росгвардия разработала противоугонную систему
Отечественная система защиты от угона обеспечивает контроль и слежение за местоположением автомобиля, заявил директор Росгвардии Виктор Золотов в пятницу.
Авторамблер вчера в 09:02
Шоу-бизнес
Светлана Лобода перепела песню Аллы Пугачевой и вызвала волну негатива
Певица Светлана Лобода представила свою версию песни «Живи спокойно, страна!», которую ранее исполнила Алла Пугачева.
Lisa.ru вчера в 11:00
Армия и оружие
В России началась разработка систем РЭБ нового поколения
В России начались работы по модернизации и созданию систем РЭБ нового поколения, которые придут на смену станциям радиоэлектронной борьбы "Красуха-4" и "Ртуть-БМ".
Российская газета вчера в 08:25
Политика
Минфин США пошел на мировую с фигурантом «кремлевского доклада»
29 июня Гапонцев и Минфин США достигли принципиального соглашения, которое позволяет им добиться досудебного урегулирования иска.
РБК вчера в 14:14
Происшествия
Число пострадавших после хлопка газа и пожара в Бийске выросло до трех
Двое взрослых и ребенок пострадали в результате хлопка газа и пожара в алтайском наукограде Бийске в субботу: мужчина получил ожоги, а женщина и ребенок отравились угарным газом, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Алтайского края.
ТАСС 01:34
Культура
Звезды российского кино приедут на фестиваль в Кузбасс
Всенародно любимые артисты приедут в Кузбасс на Фестиваль народного кино.
VSE42 Новости 02:58
Происшествия
На химзаводе в Индии произошел взрыв
Число погибших в результате взрыва на химическом заводе в индийском штате Махараштра возросло до 12.
ТАСС 04:35