Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днем«Зенит» арендовал белорусского защитника

«Зенит» подписал защитника юниорской сборной Белоруссии Дмитрия Прищепу. Как сообщает официальный сайт «Минска», 18-летний футболист переберется в Петербург на правах аренды до конца сезона.
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«Зенит» арендовал 18-летнего белорусского защитника Прищепу

Sports.ru05:14

«Зенит» арендовал у «Минска» защитника Прищепу

Sport24.ru04:35

«Зенит» арендовал защитника «Минска»

Спорт-Экспресс04:30

«Зенит» арендовал защитника «Минска»

Чемпионат05:16

«Зенит» взял в аренду защитника «Минска» Прищепу

Советский спорт05:18

«Зенит» арендовал 18-летнего защитника «Минска»

Sportbox.RU03:14

«Зенит» арендовал 18-летнего защитника «Минска»

Матч ТВ03:14
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 07:03, Вашингтон
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Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года

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На авиасалоне МАКС-2019 начались демонстрационные полеты

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Число погибших в результате взрыва на химическом заводе в индийском штате Махараштра возросло до 12.
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