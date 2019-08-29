Футбол

Sportbox.RUSportbox.RU«Зенит» арендовал 18-летнего игрока «Ахмата»

Полузащитник «Ахмата» Владимир Хубулов продолжит карьеру в «Зените». Клубы заключили арендное соглашение до конца сезона.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Зенит» арендовал Хубулова

Metaratings07:13

«Зенит» объявил о трансфере футболиста «Ахмата»

РБК07:07

«Зенит» арендовал полузащитника «Ахмата»

Чемпионат06:26

«Зенит» арендовал 18-летнего игрока «Ахмата»

Sportbox.RU07:03

«Зенит» арендовал у «Ахмата» 18-летнего хавбека

Спорт-Экспресс06:51

«Зенит» арендовал полузащитника молодежной команды «Ахмата» Хубулова

РИА Новости06:36

«Зенит» арендовал 18-летнего игрока «Ахмата»

Матч ТВ07:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 07:48, Вашингтон
Музыка

Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым

Газета.Ru 06:33
Кино

Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»

Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31
Происшествия

Автомобиль упал со склона на пляжную палатку в Крыму

"Водитель автомобиля Opel Astra при постановке своего транспортного средства на стоянку не обеспечил его фиксацию, в результате чего автомобиль начал движение по склону и совершил падение с высоты 12-15 метров на палатку, где оказывали услуги массажа", - говорится в сообщении ведомства.
Интерфакс 06:28
Экономика

Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала

Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы вчера в 02:17
Музыка

Сергей Полунин станцевал в новом клипе Максима Фадеева

Сергей Полунин в клипе Масима Фадеева на композицию «Стану ли я счастливей»
Вокруг ТВ вчера в 19:01
Происшествия

На Урале проверяют данные о смерти пациентки из-за нетрезвых врачей

РИА Новости 02:44
Общество

Джек Ма предложил работать по 12 часов в неделю

Миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма заявил, что люди должны работать 12 часов в неделю, тогда как большую часть работы должен выполнять за них искусственный интеллект.
РБК 05:31
Футбол

«Зенит» назвал себя самым желанным клубом на жеребьевке Лиги чемпионов

«Клуб, который все хотят получить при жеребьёвке Лиги чемпионов», — говорится в описании.
МР7.ру 06:50
Политика

Кремль отказался комментировать этапирование Сенцова в Москву

РБК 06:24
Политика

Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 06:24
Политика

Началось первое заседание новоизбранной Рады Украины

Rambler News Service 03:19
Кино

Появился финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом

На канале WBRussia в YouTube появился финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом в главной роли.
Профиль вчера в 14:10
Космос

Запуск «Протона-М» не захотела страховать ни одна компания

Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева, который входит в госкорпорацию «Роскосмос», не смог через тендер найти фирму для страхования рисков при запуске ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М» на сумму в 2,1 миллиарда рублей.
Фонтанка.Ру 07:33
Энергетика

Чистая прибыль «Газпрома» за I полугодие выросла на 32,4%

Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась за шесть месяцев 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 32,4% и достигла 878,64 млрд рублей.
ТАСС 03:35
Наука

Ученые узнали причины сильных наводнений в России и Европе

В рамках научной работы специалисты узнали, что за последние полвека в Восточной Европе температура воздуха весной увеличивалась каждые десять лет на один градус Цельсия, что привело к уменьшению размеров весенних половодий и к увеличению числа масштабных осадков в летние периоды.
МедиаПоток 02:46
Культура

Актер Александр Числов умер в 54 года

Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Футбол

Медель сменил «Бешикташ» на «Болонью»

Soccer.ru 06:32
Происшествия

В Грозном отмежевались от убийства в Берлине выходца из Чечни

Источник во властных структурах Чечни сообщил, что убитый в Германии гражданин Грузии, который по данным СМИ, является выходцем из Чечни, давно утратил связь с родиной и что Грозный не имеет отношения к этому инциденту.
Интерфакс 27 августа в 04:33
Политика

МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу

РИА Новости 05:31
Происшествия

Автогонщица Джесси Комбс из США погибла при попытке установить рекорд

Джесси Комбс, известная в США как «самая быстрая женщина на четырех колесах», разбилась при попытке установить новый мировой рекорд по скорости.
Политическая Экспертиза вчера в 19:38
Здоровье

Диетолог назвала три обязательных осенних продукта

9111.ru 04:06
Политика

Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Энергетика

Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу

Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ 06:41
Футбол

«Рома» согласовала сделку по Смоллингу

Сообщается, что «Рома» договорилась о переходе защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга.
Soccer.ru 05:37
Политика

Путин и Меркель обсудили подготовку к саммиту «нормандской четверки»

«Что касается Украины, собеседники договорились продолжить подготовку к саммиту в «нормандском формате» (Германия, Франция, Россия, Украина) с целью дальнейшей реализации Минских соглашений», — говорится в сообщении, опубликованном 29 августа на сайте канцлера.
Известия 06:54
Происшествия

Любовь Соболь облили грязью возле ее дома

Известия 06:34
Общество

В затопленном Приморье ввели режим ЧС

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко решил вести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионе.
Lenta.ru 00:20
Происшествия

В Турции умерла российская девочка

Rambler News Service вчера в 10:31
Политика

Эрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57 вместо американских F-35

Российская газета вчера в 20:02
Политика

«Порошенко готовит переворот»: депутат Рады о решении оставить Авакова

В ходе первого заседания новой Верховной рады Украины депутат от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая отправила сообщение где объяснила причину решения оставить Арсена Авакова на посту главы МВД.
Газета.Ru 07:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное