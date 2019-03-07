Футбол

Зенит — Вильярреал 1:3RT на русском 14:47

Зенит — Вильярреал
1 – 3
Матч завершён
Лига Европы, 1/8 Финала, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
14′
Жауме Коста
33′
Висенте Иборра
Сердар Азмун
35′
Вильмар Барриос
38′
64′
Жерар Морено
69′
Мигелон Льямбрич
71′
Ману Морланес
Роберт Мак
Олег Шатов
72′
72′
Ману Морланес
Сантьяго Касерес
Сердар Азмун
Эрнани
75′
Игорь Смольников
76′
78′
Пабло Форнальс
Санти Касорла
85′
Жерар Морено
Карлос Бакка
Магомед Оздоев
Антон Заболотный
88′
Петербургский «Зенит» проиграл испанскому «Вильярреалу» в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Встреча, прошедшая на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 1:3. Гости вышли вперёд на 33-й минуте благодаря голу Висенте Иборры.
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