Футбол

«Зенит» проиграл на своем поле «Вильярреалу» в Лиге ЕвропыРоссийская газета 15:10

Зенит — Вильярреал
1 – 3
Матч завершён
Лига Европы, 1/8 Финала, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
14′
Жауме Коста
33′
Висенте Иборра
Сердар Азмун
35′
Вильмар Барриос
38′
64′
Жерар Морено
69′
Мигелон Льямбрич
71′
Ману Морланес
Роберт Мак
Олег Шатов
72′
72′
Ману Морланес
Сантьяго Касерес
Сердар Азмун
Эрнани
75′
Игорь Смольников
76′
78′
Пабло Форнальс
Санти Касорла
85′
Жерар Морено
Карлос Бакка
Магомед Оздоев
Антон Заболотный
88′
Питерский "Зенит" неудачно стартовал в 1/8 финала Лиги Европы. В первом матче этой стадии российский клуб проиграл у себя дома "Вильярреалу" - 1:3. Казалось, уж минимум в ничью "сине-бело-голубые" свести эту встречу обязаны.
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