«Зенит» проиграл на своем поле «Вильярреалу» в Лиге ЕвропыРоссийская газета 15:10

Питерский "Зенит" неудачно стартовал в 1/8 финала Лиги Европы. В первом матче этой стадии российский клуб проиграл у себя дома "Вильярреалу" - 1:3. Казалось, уж минимум в ничью "сине-бело-голубые" свести эту встречу обязаны.

«Зенит» проиграл на своем поле «Вильярреалу» в Лиге Европы

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