Футбол

«Зенит» дома проиграл «Вильярреалу»Вести.Ru 15:06

Зенит — Вильярреал
1 – 3
Матч завершён
Лига Европы, 1/8 Финала, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
14′
Жауме Коста
33′
Висенте Иборра
Сердар Азмун
35′
Вильмар Барриос
38′
64′
Жерар Морено
69′
Мигелон Льямбрич
71′
Ману Морланес
Роберт Мак
Олег Шатов
72′
72′
Ману Морланес
Сантьяго Касерес
Сердар Азмун
Эрнани
75′
Игорь Смольников
76′
78′
Пабло Форнальс
Санти Касорла
85′
Жерар Морено
Карлос Бакка
Магомед Оздоев
Антон Заболотный
88′
Лидер российской премьер-лиги "Зенит" крайне неудачно провел первый матч 1/8 финала Лиги Европы против испанского "Вильярреала". Петербуржцы проиграли на своем поле с результатом 1:3. Один из аутсайдеров испанской Ла Лиги выставил в Санкт-Петербурге не всех сильнейших игроков.
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«Зенит» проиграл «Вильярреалу» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

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