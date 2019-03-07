Футбол

Зенит – Вильярреал. Прогноз Георгия Черданцева: «Зенит выиграет»Букмекеры.рф 06:01

Зенит — Вильярреал
1 – 3
Матч завершён
Лига Европы, 1/8 Финала, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
14′
Жауме Коста
33′
Висенте Иборра
Сердар Азмун
35′
Вильмар Барриос
38′
64′
Жерар Морено
69′
Мигелон Льямбрич
71′
Ману Морланес
Роберт Мак
Олег Шатов
72′
72′
Ману Морланес
Сантьяго Касерес
Сердар Азмун
Эрнани
75′
Игорь Смольников
76′
78′
Пабло Форнальс
Санти Касорла
85′
Жерар Морено
Карлос Бакка
Магомед Оздоев
Антон Заболотный
88′
Букмекеры.РФ представляют вашему вниманию прогноз эксперта БК «Олимп» и спортивного телекомментатора Георгия Черданцева на матч Лиги Европы Зенит – Вильярреал. Напоминаем, что начало встречи подопечных Сергея Семака и Хавьера Кальеха назначено на 7 марта в 20:55 МСК.
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