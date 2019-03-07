Зенит – Вильярреал. Прогноз Георгия Черданцева: «Зенит выиграет»Букмекеры.рф 06:01

Букмекеры.РФ представляют вашему вниманию прогноз эксперта БК «Олимп» и спортивного телекомментатора Георгия Черданцева на матч Лиги Европы Зенит – Вильярреал. Напоминаем, что начало встречи подопечных Сергея Семака и Хавьера Кальеха назначено на 7 марта в 20:55 МСК.

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