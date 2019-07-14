В воскресенье, 14 июля, "Зенит" сыграет с новичком РПЛ "Тамбовом" в матче первого тура чемпионата России. На игре ожидается до 45 тысяч зрителей. Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело голубых.

«Зенит» – «Тамбов»: на игре ожидается до 45 тысяч зрителей

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