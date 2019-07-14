Футбол
«Зенит» – «Тамбов»: на игре ожидается до 45 тысяч зрителейСпорт-Экспресс 05:40
В воскресенье, 14 июля, "Зенит" сыграет с новичком РПЛ "Тамбовом" в матче первого тура чемпионата России. На игре ожидается до 45 тысяч зрителей. Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело голубых.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:45, Вашингтон
Экономика
Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости
Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
Политика
WSJ: в американском подразделении Huawei планируют массовые сокращения
Китайская корпорация Huawei планирует массовые увольнения сотрудников, которые работают в ее американском подразделении, сообщила в субботу газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Уральского пенсионера задержали за попытку установить табличку Никсону
В Дегтярске (Свердловская область) задержан пенсионер Петр Кикилык за попытку установить табличку о посещении города в 1959 году Ричардом Никсоном, который через десять лет после этого стал 37-м президентом США.
Обновлено в 05:51
Политика
Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия
Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником
Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 16:02
Футбол
Тарасову сняли гипс в римской клинике
Экс-хавбек московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов снял гипс в римской клинике «Вилла Стюарт», куда он приехал для прохождения курса физиотерапии после операции, прошедшей три недели назад.
Обновлено в 01:26
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло у берегов Индонезии
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,3. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 06:07
Футбол
Жозе Моуринью: «С нетерпением жду возвращения к тренерской работе»
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Реала" Жозе Моуринью признался, что ждет возвращения к работе.
Обновлено вчера в 19:54
Экономика
Вопреки санкциям: немецкие инвестиции в Россию побили очередной рекорд
Несмотря на санкции, в первом квартале этого года немецкие инвесторы вложили в российскую экономику 1,76 миллиарда евро, подсчитали в Российско-германской внешнеторговой палате.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Петербуржцы не могут вылететь домой из Болгарии
Обновлено вчера в 22:47
Политика
На Украине предупредили о массовых задержаниях
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
В Австралии трехметровый морской дьявол приплыл за помощью к людям
Оказалось, что рядом с глазом у него застрял рыболовный крючок. Помочь скату решил подводный фотограф Джейк Уилтон.
Обновлено в 02:47
Футбол
«Ливерпуль» вступил в борьбу за нападающего сборной России
По информации издания, в борьбу за форварда сборной России включились "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", а также лондонские "Арсенал" и "Тоттенхэм".
Обновлено в 06:16
Политика
Путин поздравил Макрона с Днём взятия Бастилии
Обновлено в 03:41
Общество
Власти Петербурга потребовали справку о том, что Стругацкий был писателем
Депутат питерского ЗакСа Борис Вишневский рассказал в своем блоге, что городской комитет по культуре затребовал справку о том, что Борис Стругацкий был писателем.
Обновлено в 04:58
Баскетбол
Игрок сборной Сербии находится в коме после автомобильной аварии
Напомним, что игрок только в начале июля вернулся в «Црвену Звезду» после двух лет в мадридском «Реале».
Обновлено в 06:13
Экономика
Бюджет Ямала исполнен с профицитом в десятки миллиардов рублей
Бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа за первые шесть месяцев 2019 года исполнен с профицитом в 46 млрд рублей.
Обновлено в 05:19
Политика
Глава Фискальной службы Украины уволился после обращения Зеленского
Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об увольнении после призыва президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес
Беременная невеста Тимати с трудом передвигается
Невеста Тимати Анастасия Решетова находится уже на седьмом месяце беременности. Бизнесвумен рассказала о появившихся проблемах со здоровьем.
Обновлено в 06:36
Армия и оружие
В Китае выразили восторг новой российской огнеметной системой ТОС-1А
По словам обозревателей военного интернет ресурса, тяжелая огнеметная система ТОС-1А представляет собой многоствольную ракетную установку, которая по их мнению сможет вывести российские войска на новый уровень.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие
Часть Горловки в ДНР осталась без света после минометного обстрела ВСУ
Часть подконтрольной Донецкой Народной Республике Горловки осталась без электроснабжения в результате минометного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.
Обновлено в 06:26
Политика
Триумфом Путина стала поставка С-400 Турции, пишет Focus
Немецкий профессор политологии Томас Егер оценил поставку первых компонентов российских С-400 в Турцию.
Обновлено в 01:15
Путешествия
Российские туристы пожаловались, что не могут выехать из Южной Кореи
Туристы из Челябинска, Новосибирска, Орска и Ростова не могут покинуть территорию Южной Корей из-за проблем с визами.
Обновлено в 05:13
Экономика
Зимой в магазинах появятся российские клубника и малина
На рынке появится больше российских ягод по доступным ценам, если будет принят закон о снижении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 10 процентов на плодово-ягодные культуры, рассказали в ассоциации "Теплицы России".
Обновлено 12 июля в 22:00
Общество
Продержались сутки: граффити со скелетами-пионерами на заброшенной школе Уралмаша закрасили
Только вчера незаконный фестиваль уличного искусства «Карт-бланш» представил граффити со скелетами в пионерских галстуках, как сегодня, 14 июля, стало известно, что их закрасили.
Обновлено в 03:17
Политика
В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
Десятки тысяч жителей Нью-Йорка остались без электричества
Обновлено вчера в 20:31