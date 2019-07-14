В матче первого тура российской премьер-лиги Зенит в Санкт-Петербурге обыграл Тамбов 2:1. Счет на 46-й минуте открыл хавбек хозяев Александр Ерохин, а через две минуты ворота гостей поразил нападающий Артем Дзюба.

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Политика США ужесточат правила для мигрантов, прибывающих со стороны Мексики Беженцам будет отказано в предоставлении убежища, если до этого они не запросили его в этой латиноамериканской республике, или других странах, оказавшихся на пути их следования.

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Армия и оружие Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем Ранее Минобороны сообщило, что два ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря, на отдельных этапах их сопровождали ВВС Дании, Финляндии и Швеции.

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