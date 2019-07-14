Футбол

Зенит — Тамбов 0:0 (Перерыв)Мойка78 04:18

Зенит — Тамбов
0 – 0
Перерыв
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
99
Лунев
  
19
Смольников
  
6
Иванович
  
44
Ракицкий
  
3
Сантос
  
21
Ерохин
  
27
Оздоев
  
18
Жирков
  
11
Дриусси
  
22
Дзюба
  
7
Азмун
  
88
Шелия
  
58
Ойеволе
  
30
Таказов
  
3
Тетрашвили
  
55
Осипенко
  
99
Маркелов
  
92
Чуперка
  
25
Карасев
  
8
Килин
  
9
Мамтов
  
14
Аппаев
  
Тамбов
Расстановка 4‑4‑2
Петербургский футбольный клуб «Зенит» сыграет с «Тамбовом» в лазурной форме. «Играем в лазурной форме!» — об этом сообщается на официальной странице клуба в социальной сети Twitter. Напомним, что матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге сегодня, 14 июля.
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