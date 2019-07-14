Футбол
Зенит — Тамбов 0:0 (Перерыв)Мойка78 04:18
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
21
Ерохин
27
Оздоев
18
Жирков
11
Дриусси
22
Дзюба
7
Азмун
88
Шелия
58
Ойеволе
30
Таказов
3
Тетрашвили
55
Осипенко
99
Маркелов
92
Чуперка
25
Карасев
8
Килин
9
Мамтов
14
Аппаев
Тамбов
Расстановка 4‑4‑2
Петербургский футбольный клуб «Зенит» сыграет с «Тамбовом» в лазурной форме. «Играем в лазурной форме!» — об этом сообщается на официальной странице клуба в социальной сети Twitter. Напомним, что матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге сегодня, 14 июля.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:50, Вашингтон
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