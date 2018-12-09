Футбол

Зенит — Рубин 1:2 (2-й тайм)
РИА Новости
10:15

Зенит — Рубин
1 – 2
2-й тайм
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
8′
Егор Сорокин
Эрнани
18′
Олег Шатов
28′
29′
Хорен Байрамян
39′
Игорь Калинин
Луиш Нету
49′
50′
Егор Сорокин
Леандро Паредес
55′
Роберт Мак
Антон Заболотный
55′
Леандро Паредес
59′
61′
Артур Сагитов
63′
Rail Abdullin
Stepanov Andreevich
Александр Ерохин
Клаудио Маркизио
65′
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба не попал в заявку команды на матч 17-го тура чемпионата России по футболу против казанского "Рубина". "Зенит" сыграет с "Рубином" в воскресенье в Санкт-Петербурге.
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