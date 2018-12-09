Футбол
Зенит — Рубин 1:2 (2-й тайм)
Зенит — Рубин 1:2 (2-й тайм)РИА Новости10:15
|8′
Егор Сорокин
Эрнани
|18′
Олег Шатов
|28′
|29′
Хорен Байрамян
|39′
Игорь Калинин
Луиш Нету
|49′
|50′
Егор Сорокин
Леандро Паредес
|55′
Роберт Мак
Антон Заболотный
|55′
Леандро Паредес
|59′
|61′
Артур Сагитов
|63′
Rail Abdullin
Stepanov Andreevich
Александр Ерохин
Клаудио Маркизио
|65′
Зенит
Расстановка 3‑5‑2
99
Лунев
2
Анюков
6
Иванович
13
Нету
14
Кузяев
33
Эрнани
5
Паредес
10
Маркизио
29
Заболотный
11
Дриусси
17
Шатов
21
Бабурин
69
Andreevich
5
Уремович
44
Навас
80
Сорокин
2 ×
12
Калинин
88
Камболов
18
Могилевец
14
Гранат
19
Байрамян
65
Сагитов
Рубин
Расстановка 5‑3‑2
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба не попал в заявку команды на матч 17-го тура чемпионата России по футболу против казанского "Рубина". "Зенит" сыграет с "Рубином" в воскресенье в Санкт-Петербурге.
РИА Новости10:15
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