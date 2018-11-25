Футбол

Зенит — Ростов 2:0
Чемпионат
11:09

Зенит — Ростов
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
Себастьян Дриусси
12′
35′
Аяз Гулиев
Александр Ерохин
63′
66′
Дмитрий Скопинцев
Видар Орн Кьяртанссон
Эрнани
Денис Терентьев
78′
78′
Александр Зуев
Артем Щадин
79′
Рагнар Сигурдссон
81′
Аяз Гулиев
86′
Рагнар Сигурдссон
Алексей Ионов
Александр Ерохин
Магомед Оздоев
87′
89′
Александр Гацкан
Леандро Паредес
Клаудио Краневиттер
89′
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отметил, что победа в матче Кубка России с «Зенитом» не имеет никакого значения в сегодняшней игре с клубом из Санкт-Петербурга.
Чемпионат11:09

Подробнее о событии

Карпин: кубковая победа над «Зенитом» никак не помогает «Ростову»

Чемпионат11:09

Карпин: «Не думаю, что надо какие-то параллели проводить с кубковым матчем»

Евро-футбол.ру11:02

Валерий Карпин: «Зуев в основе, потому что находится в свежих кондициях»

Спорт-Экспресс10:59

Валерий Карпин: «Победа над „Зенитом“ в Кубке России никак не поможет „Ростову“»

Матч ТВ10:58

Валерий Карпин: «Победа над „Зенитом“ в Кубке России никак не поможет „Ростову“»

Sportbox.RU10:58

Карпин: «Кому в плюс перерыв на матчи сборных? Он всем в минус»

Sport24.ru10:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 12:59, Ашберн
Футбол

Кононов: «Спартак» обыграл «Крылья Советов» благодаря командному духу

Обновлено в 11:54
Футбол

«Краснодар» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ

Футболисты «Краснодара» обыграли тульский «Арсенал» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 12:49
Футбол

Матч между «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» снова перенесен

Ответный матч финала Кубка Либертадорес между "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" перенесен, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:52
Футбол

«Севилья» одержала минимальную победу над «Вальядолидом»

Обновлено в 12:45
Футбол

Обамеянг принес «Арсеналу» победу над «Борнмутом» в матче АПЛ

25 ноября между коллективами «Борнмут» и «Арсенал» на стадионе «Виталити Стэдиум» был разыгран матч 13-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19.
Обновлено в 12:54
Футбол

«Наполи» не смог обыграть «Кьево»

Ювентус возглавляет таблицу серии А, у подопечных Массимилиано Аллегри 37 очков, далее идут Наполи (29) и Интер (28).
Обновлено в 11:12
Футбол

«Вердер» сыграл вничью с «Фрайбургом», прервав серию из трёх поражений

В матче 12-го тура чемпионата Германии «Фрайбург» принимал «Вердер».
Обновлено в 12:23
Футбол

«Витесс» Леонида Слуцкого обыграл в гостях «Виллем II»

В 13-м туре чемпионата Нидерландов «Витесс» в небольшом городке Тилбурге встречался с местным клубом «Виллем II».
Обновлено в 11:25
Футбол

Рыболовлев вернулся из России в Монако

Бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, которого в Монако подозревают в коррупции, после встреч и празднования своего дня рождения покинул Россию и сейчас вновь находится в Монако, сообщил его представитель Дмитрий Чечкин.
Обновлено в 12:46
Футбол

Серхи Роберто пропустит из-за травмы 3-4 недели

Как информирует официальный сайт "сине-гранатовых", из-за травмы подколенного сухожилия 26-летний хавбек пропустит 3-4 недели.
Обновлено в 11:56
Футбол

Комличенко оформил хет-трик в матче чемпионата Чехии

В матче 16-го тура чемпионата Чехии клуб «Сигма Оломоуц» принимал «Младу Болеслав».
Обновлено в 12:37
Футбол

Маккели назначен арбитром на футбольный матч между ЦСКА и «Викторией»

Бригада арбитров из Голландии во главе с Данни Маккели назначена на футбольный матч между российским ЦСКА и чешской «Викторией» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает UEFA.
Обновлено в 11:50
Футбол

Мик Маккарти назначен главным тренером сборной Ирландии во второй раз

На официальном сайте Футбольной ассоциации Ирландии появилась новость о том, что Мик Маккарти назначен главным тренером сборной.
Обновлено в 11:59
Футбол

Щенников назвал лучших игроков в современной истории ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников рассказал о кумире детства среди футболистов, а также назвал двух лучших игроков в современной истории красно-синих.
Обновлено в 09:52
Футбол

«Анжи» расторг контракт с Тетрашвили

«Анжи» объявил о расторжении контракта с защитником Гурамом Тетрашвили.
Обновлено в 09:57
ещё по теме
Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное