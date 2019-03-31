Ракицкий забил дебютный гол за «Зенит» в матче с «Оренбургом»Бомбардир.ру 08:44

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий отметился своим первым голом за петербуржцев. Украинец забил прямым ударом со штрафного на 82-й минуте матча 21-го тура РПЛ с «Оренбургом». 29-летний футболист перешел в российский клуб из донецкого «Шахтера» в январе этого года за 10 миллионов евро.

Ракицкий забил дебютный гол за «Зенит» в матче с «Оренбургом»

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