Футбол
«Зенит» – «Оренбург». Онлайн-трансляция начнется в 14:00Sports.ru 04:49
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Дотерпит ли «Зенит»? Прорвётся ли «Спартак»? Наконец-то все будут на равных
Sportbox.RU28 марта в 05:07
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 05:27, Ашберн
Политика
На Украине начались выборы президента
ЦИК Украины еще 31 декабря 2018 года — в день начала кампании по выборам президента – сообщила о ликвидации пяти участков для голосования в России (в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске).
Обновлено в 01:52
Происшествия
Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в участок на Украине
Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в один из участков в Черниговской области, пишет "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
Испытания гигантского рельсотрона сняли на видео в Турции
Пока нет информации, насколько успешным было первое испытание, но предполагается, что работы над этим проектом будут продолжены.
Обновлено в 04:47
Политика
Вдова Маккейна прибыла на Украину наблюдать за выборами
Синди Маккейн, вдова американского сенатора Джона Маккейна, прибыла в Киев.
Обновлено 29 марта в 13:07
Армия и оружие
Два мирных жителя получили ранения при обстреле Горловки силовиками
Украинские силовики обстреляли окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловки, ранены два мирных жителя, сообщил журналистам исполняющий обязанности главы администрации Иван Приходько.
Обновлено в 04:44
Спорт
Мужская сборная России по керлингу проиграла Канаде на ЧМ
Российская мужская сборная команда по керлингу уступила команде Канады в матче на чемпионате мира по данному виду спорта, проходящему в Летбридже (Канада).
Обновлено в 02:59
Политика
Рогозин по-украински ответил на критику дизайна нового Ту-204
Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ответил на украинском языке пользователю соцсети, который раскритиковал дизайн нового самолета Ту-204–300 для космонавтов.
Обновлено вчера в 06:22
Политика
Путин подписал указ о призыве 135 тысяч человек на военную службу
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу. Соответствующий документ опубликован на сайте Московского Кремля.
Обновлено вчера в 18:43
Хоккей
Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:49
Экономика
Денежные машины. Почему «волки с Уолл-стрит» стали вымирающим видом
Инвестиционный бизнес захватывают торговые роботы: все больше биржевых сделок заключают компьютерные программы без участия человека, а главными на Уолл-стрит становятся математики и программисты.
Обновлено вчера в 01:00
Происшествия
Охранник сгорел заживо в будке в аэропорту Пулково
На парковке возле терминала аэропорта Пулково Санкт-Петербурга загорелась будка охранника, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:58
Общество
Мигранты активно скупают доли в квартирах в Петербурге
Обновлено вчера в 13:51
Экономика
Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа
Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено вчера в 09:22
Автоспорт
Квяту по ошибке поставили в квалификации старый комплект шин
Обновлено вчера в 12:00
Шоу-бизнес
Вера Брежнева сделала дочери на 18-летие неожиданный подарок
30 марта старшая дочь Веры Брежневой Соня отпраздновала совершеннолетие.
Обновлено в 00:41
Политика
Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией
Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Происшествия
За угон торгового судна подросткам грозит до 30 лет тюрьмы
В угоне торгового судна El Hiblu 1 суд Мальты обвинил троих молодых людей из Гвинеи и Кот-д’Ивуара.
Обновлено в 05:18
Политика
Движение «Открытая Россия» объявило о самоликвидации
Как пояснил председатель «Открытой России» Андрей Пивоваров, решение о ликвидации движения было принято для защиты активистов от уголовного преследования.
Обновлено в 03:31
Технологии
Facebook ужесточил правила трансляций после новозеландских терактов
Как заявила Сэндберг, после террористической атаки были ужесточены правила ведения прямых трансляций в Facebook.
Обновлено вчера в 22:43
Футбол
Гацкан награжден почетным знаком «Футбольная слава Дона»
В честь юбилея Александра Исполком Федерации футбола Ростовской области принял решение о награждении нашей легенды почетным знаком "Футбольная слава Дона"! pic.twitter.com/yOffkJSWn3 – Football Club Rostov (@rostovfc) 31 марта 2019 г.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Истребитель МиГ-27 разбился в Индии
Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
Обновлено в 05:12
Культура
Картина Леонардо да Винчи пропала в филиале Лувра в ОАЭ
Работники художественного музея в Объединенных Арабских Эмиратах, где, как ожидалось, выставят картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира", не знают о местонахождении полотна.
Обновлено в 03:50
Космос
В России начали разрабатывать космическую стиральную машину
Обновлено 29 марта в 05:42
Общество
Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию
Герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию, пишет The Sun.
Обновлено вчера в 23:36
Футбол
Футболист «Арарата» обвинил тренера в расизме
Обновлено в 05:19
Происшествия
Названа причина пожара в столичном СК «Олимпийский»
Задымление в спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве 30 марта произошло из-за попадания искры на обшивку воздухоотвода.
Обновлено вчера в 19:51
Политика
О фирменном шашлыке Путина рассказал глава Тувы
Глава Тувы Шолбан Кара-оол рассказал об отдыхе президента России Владимира Путина в регионе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:38
Политика
Задержали мужчину за фото бюллетеня в Запорожье
В Запорожье мужчину задержали за фото избирательного бюллетеня, передает УНН.
Обновлено в 02:33
Происшествия
В Нижнем Новгороде при пожаре погибли пять человек
Обновлено в 04:46