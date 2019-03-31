«Зенит» – «Оренбург». Онлайн-трансляция начнется в 14:00Sports.ru 04:49

Политика На Украине начались выборы президента ЦИК Украины еще 31 декабря 2018 года — в день начала кампании по выборам президента – сообщила о ликвидации пяти участков для голосования в России (в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске).

Происшествия Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в участок на Украине Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в один из участков в Черниговской области, пишет "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

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