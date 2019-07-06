Футбол

Зенит — Локомотив 2:3RT на русском вчера в 14:01

Зенит — Локомотив
2 – 3
Матч завершён
Суперкубок России, Финал, вчера
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
6′
Федор Смолов
19′
Дмитрий Живоглядов
Сердар Азмун
45′+2′
Кристиан Нобоа
Александр Ерохин
46′
Игорь Смольников
52′
Сердар Азмун
53′
67′
Рифат Жемалетдинов
Эдер
Магомед Оздоев
70′
Сердар Азмун
Лука Джорджевич
77′
79′
Алексей Миранчук
82′
Алексей Миранчук
84′
Дмитрий Живоглядов
Брайан Идову
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
86′
Магомед Оздоев
90′+2′
90′+5′
Федор Смолов
Александр Коломейцев
Московский «Локомотив» одержал победу над петербургским «Зенитом» в матче за Суперкубок России по футболу. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу красно-зелёных. «Локомотив» вышел вперёд на шестой минуте благодаря точному удару Фёдора Смолова.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Красивое начало сезона. «Локомотив» вырвал победу у «Зенита» и завоевал Суперкубок России

ТАССвчера в 19:19

«Семин – мифический!» Игроки «Локо» – о своем тренере и не только

Советский спортвчера в 16:14

Ловчев: «Семин ведет себя по-человечески, у „Локомотива“ есть команда. Которой не вижу в „Спартаке“»

Sport24.ru02:32

«Локо» душевно отметил Суперкубок: Семин и Идову спели «День победы», Смолов кричал в мегафон

Sports.ruвчера в 17:24

Новости дня на Nevasport: провал России на Евробаскете и неудача «Зенита» в Суперкубке

Нева Спортвчера в 16:05

Слэм «Локо», заряды Смолова в мегафон и грусть Дзюбы. Лучшие фото с Суперкубка

Чемпионат02:00

Кадр дня. Артем Дзюба и Суперкубок России

Спорт-Экспрессвчера в 17:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 02:44, Вашингтон
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына

Обновлено вчера в 13:00
Гаджеты

Приложение для обновления Samsung ворует финансовые данные

Программа в Android-смартфоне позволяет воровать финансовую информацию пользователей.
Обновлено вчера в 08:29
Политика

Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением

Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
Обновлено в 00:43
Общество

Ночь Ивана Купалы отпразднуют с 6 на 7 июля

В ночь с 6 на 7 июля традиционно отмечают народный праздник Ивана Купалы, посвященный летнему солнцестоянию.
Обновлено вчера в 16:06
Общество

В Тынде началось празднование 45-летия с начала строительства БАМа

Обновлено в 01:35
Происшествия

Водителя взорвавшегося на Урале бензовоза задержали

Обновлено в 01:34
Единоборства

Аманда Нуньес нокаутировала Холли Холм

Чемпионка Ultimate Fighting Championship в двух весовых категориях бразильянка Аманда Нуньес (18-4) нокаутировала в первом раунде американку Холли Холм (12-5) и отстояла свой титул в легчайшем весе.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

Более десяти человек погибли при взрыве в Афганистане

Обновлено в 01:52
Армия и оружие

Боевики подбили сирийский военный вертолёт

Несколько часов назад, издание «Ebaa News», ссылаясь на информацию представленную боевиками, сообщило о том, что в воздушном пространстве над провинцией Хама, по сирийскому военному вертолёту был открыт огонь из зенитных установок.
Обновлено 05 июля в 20:12
Общество

Более 90% украинцев вынуждены экономить

Более 90% жителей Украины вынуждены экономить из-за тяжелого материального положения.
Обновлено в 01:14
Политика

В Совфеде оценили получение Украиной первой партии нефти из США

Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США.
Обновлено вчера в 19:35
Футбол

Месси проигнорировал церемонию награждения сборной Аргентины

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не присутствовал на церемонии награждения команды бронзовыми медалями Кубка Америки.
Обновлено вчера в 19:00
Армия и оружие

Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук»

«Признание» Цемаха было выужено из его давнего интервью. В нем он говорит о том, как стал свидетелем падения сбитого малазийского «Боинга».
Обновлено вчера в 16:21
Армия и оружие

Почти 250 лет исполнилось Чесменской битве

10 июля в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» внесли поправки, согласно которым ежегодно 7 июля в нашей стране отмечается День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении.
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия

При взрыве в торговом центре во Флориде пострадали 23 человека

Власти Флориды установили, что при взрыве в торговом центре в городе Плантейшн пострадали 23 человека.
Обновлено вчера в 15:28
Армия и оружие

На похоронах моряков с «Лошарика» сообщили, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»

На похоронах моряков, погибших на подводной лодке «Лошарик» в Баренцевом море, высокопоставленный военный заявил, что они предотвратили катастрофу.
Обновлено вчера в 11:03
Здоровье

Слишком много действий

Полипрагмазия как явление распространена во всех возрастных группах, даже в педиатрии, но именно пожилые люди чаще всего становятся ее жертвами.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Стало известно, сколько лет тюрьмы грозит Луизе Хайруллиной

Обновлено вчера в 12:25
Здоровье

В Минздраве назвали оптимальную дозу употребления молочных продуктов

Суточная норма потребления молочных продуктов для взрослых людей составляет в среднем 200 граммов.
Обновлено в 02:12
Происшествия

Миллиардер Джеффри Эпштейн задержан по обвинению в секс-торговле

Американского миллиардера Джеффри Эпштейна задержали по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.
Обновлено в 01:10
Гаджеты

Процессор AMD Ryzen 5 2600X подешевел практически вдвое

Напомним, ранее в США зафиксировано снижение стоимости другого представителя семейства Ryzen 2000 – Ryzen 7 2700X.
Обновлено вчера в 09:15
Политика

Экс-глава MI6 заявил о политическом нервном срыве у Британии

Великобритания переживает политический нервный срыв и подвергается огромному риску из-за решения покинуть Европейский союз.
Обновлено вчера в 20:14
Политика

Иран приготовился захватить британский танкер

Иранские военные потребовали от Великобритании немедленно освободить судно, перевозившее иранскую нефть в Сирию, в противном случае пригрозив захватом британского танкера.
Обновлено 05 июля в 05:46
Армия и оружие

Иркутский авиационный завод строит ещё два опытных самолёта МС-21

Иркутский авиационный завод создаёт ещё два опытных самолёта среднемагистрального класса МС-21, один из них пройдёт испытания с российским двигателем ПД-14.
Обновлено в 01:55
Происшествия

Такси врезалось в остановку в Челябинске

Вечером 6 июня черный Datsun вылетел на остановку поселок Бабушкина в Челябинске. Машина врезалась в павильон, где торгуют цветами.
Обновлено в 00:28
Музыка

Стиви Уандер прервал гастроли из-за операции по пересадке почки

По словам Уандера, донор уже найден.
Обновлено вчера в 23:48
Политика

Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»

Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Обновлено вчера в 22:54
Общество

Как не допустить ошибок при покупке велосипеда

«Челнинские известия» решили выяснить, как выбирать велосипед, чтобы не пожалеть о покупке.
Обновлено в 00:38
Политика

Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию

Министерство иностранных дел России ответило на критику американского дипломата Элизабет Руд о запрете авиасообщения России с Грузией.
Обновлено вчера в 15:39
Политика

Журналиста Sputnik не пустили на конференцию по свободе СМИ в Лондоне

Организаторы Глобальной конференции по свободе СМИ, которая пройдет в Лондоне с 10 по 11 июля, без объяснения причин отказали в аккредитации корреспонденту агентства Sputnik.
Обновлено вчера в 11:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное