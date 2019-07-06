Футбол
Зенит — Локомотив 2:3RT на русском вчера в 14:01
|6′
Федор Смолов
|19′
Дмитрий Живоглядов
Сердар Азмун
|45′+2′
Кристиан Нобоа
Александр Ерохин
|46′
Игорь Смольников
|52′
Сердар Азмун
|53′
|67′
Рифат Жемалетдинов
Эдер
Магомед Оздоев
|70′
Сердар Азмун
Лука Джорджевич
|77′
|79′
Алексей Миранчук
|82′
Алексей Миранчук
|84′
Дмитрий Живоглядов
Брайан Идову
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
|86′
Магомед Оздоев
|90′+2′
|90′+5′
Федор Смолов
Александр Коломейцев
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
20
Мак
27
Оздоев
21
Ерохин
11
Дриусси
22
Дзюба
77
Джорджевич
1
Гилерме
3
Идову
27
Серкейра
14
Чорлука
31
Рыбус
11
Миранчук
7
Крыховяк
59
Миранчук
2 ×
6
Баринов
24
Эдер
18
Коломейцев
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
Московский «Локомотив» одержал победу над петербургским «Зенитом» в матче за Суперкубок России по футболу. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу красно-зелёных. «Локомотив» вышел вперёд на шестой минуте благодаря точному удару Фёдора Смолова.
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Новости дня на Nevasport: провал России на Евробаскете и неудача «Зенита» в Суперкубке
Нева Спортвчера в 16:05
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