Матч за Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Локомотивом» завершился победой столичной команды со счетом 3:2. Встреча прошла в Москве, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Л.Яшина». Судил игру арбитр из Санкт-Петербурга Сергей Лапочкин.

«Локомотив» победил «Зенит» в матче за Суперкубок России

Происшествия Суд арестовал подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в госизмене Александра Воробьева, работающего помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе (УФО) Николая Цуканова, передает «Интерфакс».

Космос Заявление о возможной гибели экипажа «Федерации» раскритиковали Руководитель Института космической политики Иван Моисеев прокомментировал заявление представителя РКК «Энергия» о том, что в случае аварийного приводнения космического корабля «Федерация» в Тихом океане спасти экипаж будет невозможно.

Кино Фильм Акопова «Бык» стал призером кинофестиваля в Карловых Варах Художественный фильм "Бык" российского режиссера и сценариста Бориса Акопова получил Большую премию [главный приз] в конкурсной секции "К Востоку от Запада" международного кинофестиваля, который завершился в субботу в городе Карловы Вары на западе Чехии.

Политика Онищенко считает, что Грузия должна поставить ему памятник Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что в Грузии должны поставить ему памятник за то, что он спас культуру виноделия.

Происшествия В Мексике задержали группу россиян Группу россиян задержали в аэропорту мексиканского города Канкун, сообщили РИА Новости в посольстве России.

Происшествия Пропавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину из Башкирии задержали Напомним, что 35-летняя сотрудница банка из башкирского города Салавата Луиза Хайруллина вынесла оттуда огромную сумму – в общей сложности около 23 миллионов рублей.

Происшествия Подозреваемая в избиении девочки из Ингушетии арестована Магасский районный суд арестовал тётю избитой семилетней девочки из Ингушетии по подозрению в нанесении ребёнку тяжёлых травм.

Политика В Грузии отказались прекращать торговлю с Россией Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что страна не собирается отказываться от торговли с Россией.

Гаджеты Смартфон OnePlus One загорелся без причины Инцидент Пользователь Чаити Нарула под ником @Chaiti сообщила в Twitter о том, что смартфон OnePlus One ее знакомого Рахула Гималяна загорелся даже в выключенном виде и без подключения к зарядному устройству.

Политика В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.

Политика Американского журналиста затравили за статью о Крыме Журналист Джефф Опдайк, написавший для Los Angeles Times статью с хвалебными отзывами о крымском полуострове, рассказал, что подвергся политической травле после выхода материала, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.

Политика Зеленский потребовал увольнения глав четырех таможен Глав четырех украинских таможен призвал уволиться президент Украины Владимир Зеленский, 6 июля сообщает РИА Новости.

Происшествия Телеведущие в Калифорнии спрятались от землетрясения под стол В Калифорнии произошло новое мощное землетрясение, второе за последние двое суток.

Музыка «Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».

Общество Правитель Дубая подал в суд на обокравшую его жену Премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум подал в суд на свою жену принцессу Хайю бинт аль-Хусейн, которая сбежала от него в Европу, сообщает телеканал CNN.

Происшествия Полиция Турции обнаружила в машине элемент ядерного оружия Как передает ТАСС, элемент калифорний применяется в изготовлении боеголовок ядерного оружия и в АЭС.

Авто Премиум-SUV Hongqi HS7 на базе Toyota Crown выходит на рынок В продажу выходит новый премиальный внедорожник Hongqi HS7 от китайского концерна FAW, разработанный на базе седана Toyota Crown предыдущей генерации.

Политика Украина получила первую партию нефти из США На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.