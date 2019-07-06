Футбол

«Локомотив» победил «Зенит» в матче за Суперкубок РоссииРБК 14:04

Зенит — Локомотив
2 – 3
Матч завершён
Суперкубок России, Финал, сегодня
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
6′
Федор Смолов
19′
Дмитрий Живоглядов
Сердар Азмун
45′+2′
Кристиан Нобоа
Александр Ерохин
46′
Игорь Смольников
52′
Сердар Азмун
53′
67′
Рифат Жемалетдинов
Эдер
Магомед Оздоев
70′
Сердар Азмун
Лука Джорджевич
77′
79′
Алексей Миранчук
82′
Алексей Миранчук
84′
Дмитрий Живоглядов
Брайан Идову
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
86′
Магомед Оздоев
90′+2′
90′+5′
Федор Смолов
Александр Коломейцев
Матч за Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Локомотивом» завершился победой столичной команды со счетом 3:2. Встреча прошла в Москве, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Л.Яшина». Судил игру арбитр из Санкт-Петербурга Сергей Лапочкин.
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