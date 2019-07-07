Санкт-петербургский «Зенит» уступил московскому «Локомотиву» в финале Суперкубка России по футболу. Встреча, прошедшая 6 июля на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Л. Яшина» в Москве, завершилась со счётом 2:3.

Спорт день за днем

Происшествия В Ярославской области ребенка привязали за шею к столбу Полиция и детский омбудсмен проверяют обстоятельства инцидента в Мышкинском районе Ярославской области, где пятилетний ребенок из многодетной семьи оказался привязанным за шею к столбу, сообщили РИА Новости представитель УМВД по региону и уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин.

Шоу-бизнес Равшана Куркова раскрыла секрет своих идеальных ног «Очень помогает держать ноги сильными и стройными, рекомендую», — раскрыла Равшана свой секрет.

Экономика В России задумали отменить запрет на алкогольные энергетики С 1 января 2018 года в России запрещено производство и продажа слабоалкогольных напитков с тонизирующими веществами.

Происшествия «Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт Евгений Ремезов был объявлен в розыск и задержан в мае этого года. А месяц назад по делу о теракте — Михаил Музраев и Владимир Зубков.

Политика Грузинский оппозиционный телеканал Rustavi 2 возобновил вещание Вещание было временно прекращено в ночь на 8 июля по решению гендиректора канала Ника Гвамария из-за протестов местного населения.

Энергетика Вложения в сланцевые проекты США обернулись для инвесторов катастрофой В марте аналитики американского Института экономики, энергетики и финансового анализа (IEEFA) проинформировали: 29 крупных компаний по добыче сланцевого газа в прошлом году потратили на бурение почти на 7 млрд долларов больше, чем получили от продажи топлива.

Общество Названы регионы с самыми высокими доходами Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.

Экономика Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.

Политика Соловьев назвал причины странного поведения Зеленского Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал видео, на котором запечатлено необычное поведение президента Украины Владимира Зеленского.

Экономика Росстат назвал самые подорожавшие в прошлом году продукты По итогам прошлого года наиболее подорожавшими продуктами стали пшено и капуста. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Политика Бурджанадзе назвала опасным саботажем брань ведущего в адрес Путина Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе призывает власти инициировать расследование в связи с выступлением грузинского телевизионного журналиста, который в прямом эфире позволил себе нецензурные высказывания в адрес президента Российской Федерации.

Политика В Крыму оценили идею советника Зеленского возобновить подачу воды Ранее Гетманцев предложил возобновить подачу воды по Северо-Крымскому каналу, указав, что идея с отключением водоснабжения крымчан является неконструктивной.

Транспорт Грузчикам в Шереметьево подняли зарплату до 200 тысяч рублей Если ранее грузчики получали около 45 тысяч в месяц, то после коллапса, когда аэропорт в сутки не успевал обрабатывать по 2000 единиц багажа (его приходилось отправлять другими рейсами), сотрудникам увеличили зарплаты до 200 тысяч.

Политика Порошенко встретили в Хмельницком криками «Позор!» Во время предвыборного тура бывшего президента Украины Петра Порошенко в Хмельницком местные жители встретили криками «Ганьба!» («позор» по-украински).

Происшествия Полиция освободила заложников в Одессе Сотрудники полиции задержали злоумышленника, который в воскресенье взял в заложники сотрудниц одного из финансовых учреждений в Одессе.

Путешествия Россияне посоветовали иностранным туристам посетить Петербург Специалисты сервиса Aviasales опросили порядка 34 тысяч пользователей и выяснили, какой город россияне советуют посетить иностранным туристам в первую очередь.

Происшествия Дебош Паука из «Коррозии металла» в аэропорту попал на видео Видео инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ. Паук устроил дебош в московском аэропорту Жуковский при посадке на рейс в Симферополь.

Экономика Из российских банков массово увольняются специалисты по киберзащите Специалисты по киберзащите стали массово увольняться из банковской сферы.

Политика Авиасообщение между Россией и Грузией завершается Уточняется, что сегодня, 7 июля, самолет MyWay Airlines совершил последний рейс в Москву из Тбилиси, а борт Georgian Airways - из Тбилиси в Санкт-Петербург.

Политика Врио главы Забайкалья за день назначил трех министров Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов подписал распоряжения о назначении руководителей трех региональных министерств - Минэкономразвития, Минздрава и министерства ЖКХ.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон и принца Уильяма осудили после крестин сына Меган Маркл На общем фото присутствовали отец принца Гарри - Чарльз - с женой Камиллой, мать Меган Маркл Дория, две сестры покойной принцессы Дианы - леди Сара Маккоркодейл и леди Джейн Феллоуз, и принц Уильям с супругой.