Футбол

Зенит — Локомотив 1:1 (Перерыв)РИА Новости 11:06

Зенит — Локомотив
1 – 1
Перерыв
Суперкубок России, Финал
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
6′
Федор Смолов
19′
Дмитрий Живоглядов
Сердар Азмун
45′+2′
Нападающий Федор Смолов и бразильский защитник Мурило выйдут в стартовом составе московского "Локомотива" в матче за Суперкубок России по футболу против "Зенита" из Санкт-Петербурга, сообщается в микроблоге "красно-зеленых" в Twitter.
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