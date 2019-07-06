Футбол
Зенит — Локомотив 1:1 (Перерыв)РИА Новости 11:06
|6′
Федор Смолов
|19′
Дмитрий Живоглядов
Сердар Азмун
|45′+2′
Зенит
|Вратарь
99
|Защитник
6
19
44
|Полузащитник
16
18
24
27
|Нападающий
7
11
22
Локомотив
|Вратарь
1
|Защитник
2
14
27
|Полузащитник
6
7
11
31
59
|Нападающий
9
96
Нападающий Федор Смолов и бразильский защитник Мурило выйдут в стартовом составе московского "Локомотива" в матче за Суперкубок России по футболу против "Зенита" из Санкт-Петербурга, сообщается в микроблоге "красно-зеленых" в Twitter.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 12:52, Вашингтон
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