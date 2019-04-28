Футбол
Зенит — Крылья Советов 3:2 (Перерыв)Матч ТВ 08:27
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сердар Азмун
|9′
Себастьян Дриусси
|14′
Сердар Азмун
|31′
Артем Дзюба
|35′
|40′
Денис Ткачук
|44′
Денис Ткачук
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
24
Ригони
27
Оздоев
16
Нобоа
11
Дриусси
22
Дзюба
7
Азмун
2 ×
1
Рыжиков
15
Зотов
5
Самарджич
90
Бурлак
39
Денисов
31
Ткачук
2 ×
49
Шишкин
10
Ананидзе
13
Рабиу
70
Зиньковский
11
Шейдаев
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
Тренерские штабы «Зенита» и «Крыльев Советов» определились со стартовыми составами на матч 26-го тура РПЛ.
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