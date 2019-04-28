Футбол

Зенит — Крылья Советов 3:2 (Перерыв)Матч ТВ 08:27

Зенит — Крылья Советов
3 – 2
Перерыв
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сердар Азмун
9′
Себастьян Дриусси
14′
Сердар Азмун
31′
Артем Дзюба
35′
40′
Денис Ткачук
44′
Денис Ткачук
Тренерские штабы «Зенита» и «Крыльев Советов» определились со стартовыми составами на матч 26-го тура РПЛ.
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