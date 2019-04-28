Зенит — Крылья Советов 3:2 (Перерыв)Матч ТВ 08:27

Тренерские штабы «Зенита» и «Крыльев Советов» определились со стартовыми составами на матч 26-го тура РПЛ.

Футбол Дмитрий Аленичев: Надо было удерживать ничью, но команда пошла вперед Наверное, нужно было постараться удержать ничью, но наши футболисты пошли вперед, а я не смог до них докричаться.

Политика Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.

Авто KIA планирует начать производство пикапов Если все пойдет как запланировано, то у компании появится возможность вложить средства и в другую продукцию, например в пикап-кроссовер с несущим кузовом.

Шоу-бизнес Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как средней тяжести.

Происшествия На место взрыва в Петербурге выехали сотрудники ОМОН В пресс-службе Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области RT сообщили, что на место взрыва в Петербурге выехали сотрудники ОМОНа.

Автоспорт Боттас стал победителем этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана Пилот "Мерседеса" финн Вальттери Боттас победил на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Азербайджана в Баку.

Гаджеты Не все старые системные платы с разъёмом AM4 смогут работать с новыми семинанометровыми процессорами Ryzen Новейшие семинанометровые процессоры AMD Ryzen должны показать уже на Computex 2019, а в продаже они якобы появятся в июле.

Происшествия Сотня пассажиров готовится к судам против «Уральских авиалиний» Клиенты обвиняют компанию в дезинформации Рейс Москва – Париж авиакомпании "Уральские авиалинии" обернулся масштабным конфликтом, который уже в ближайшее время может перейти в судебную плоскость.

Авто Объявлена точная дата презентации серийного кросс-купе Renault Arkana Официальная презентация серийного купе-кроссовера Renaut Arkana состоится 22 мая 2019 года на специальном мероприятии в Москве.

Происшествия Гуф опубликовал видео пожара в доме соседей Российский рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, выложил в Сеть видеозапись пожара на соседском участке в городском округе Наро-Фоминска города Апрелевки.

Наука Учёные назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти Жирная рыба, в особенности лосось и салака, повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов.

Политика На Украине остались недовольны тем, как Зеленский ответил Путину Ответ президенту России Владимиру Путину со стороны будущего украинского лидера Владимира Зеленского был неоднозначно встречен на Украине – некоторые обвинили его в глупости, а другие заметили продолжение риторики Петра Порошенко.

Шоу-бизнес Лобода наградила проигравших в финале «Голоса» детей Встреча прошла вместе с Аллой Пугачевой, которая наградила детей «Золотыми звездами Аллы» — премией, учрежденной Пугачевой в 2005 году, для молодых исполнителей и признанных музыкантов.

Политика НТВ анонсировал шоу про магию с Владимиром Зеленским С 3 мая телеканал НТВ начнет показывать шоу «Магия», ведущим которого стал шоумен и избранный президент Украины Владимир Зеленский.

Политика Совбез Украины решил ликвидировать «Укроборонпром» Выступая в эфире одного из украинских телеканалов, заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос рассказал, что не так давно прошел круглый стол с участием депутатов и специалистов, на котором обсуждалось лишение «Укроборонпрома» «не свойственных ему функций государственного управления», сообщает пресс-служба СНБО.

Политика Песков назвал причину осторожности китайских партнеров с Россией Китайские партнеры проявляют осторожность в экономическом взаимодействии с Россией из-за американских санкций, но это не значит, что они являются их приверженцами.

Политика В турецком отеле рассказали об отдыхе Зеленского Сотрудники турецкого отеля в районе Бодрума, где отдыхает избранный президент Украины Владимир Зеленский, рассказали о встречах с политиком.

Космос В NASA готовятся к возможному падению на Землю огромного метеорита Эксперты космического агентства рассказали об огромном метеорите, который возможно атакует планету через 8 лет.

Наука Ученые выяснили, к чему приводят стресс на работе и недосып Стресс на работе вместе с нарушением сна у людей с гипертонией связаны с трехкратным повышением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.