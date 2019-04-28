Футбол
Зенит – Крылья Советов 28 апреля 2019: прямая трансляция матча 26 тура РПЛКП - Самара вчера в 17:03
28 апреля, «Зенит» на «Газпром Арене» примет одного из аутсайдеров чемпионата России самарские «Крылья Советов». Подопечные Сергея Семака после победы над «Краснодаром» почти оформил чемпионство и теперь уверенно идут к финалу сезона. У «Крыльев» же вся борьба впереди.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 14:58, Ашберн
Экономика
Китайские СМИ отметили рост запасов золота в России
Россия продолжает пополнять свои запасы золота, на что обратили внимание журналисты китайского издания Global Times.
Обновлено в 14:52
Общество
В некоторых российских регионах устроители шествия «Бессмертный полк» уже распределили места
В некоторых российских регионах устроители шествия "Бессмертный полк" уже распределили места между предприятиями и организациями.
Обновлено в 10:01
Музыка
Дочь Алсу стала победительницей шоу «Голос. Дети»
В финале Микелла исполнила сингл Эминема и Рианны Love the Way You Lie, а также песню Дианы Гурцкой "Ты здесь", которая и принесла ей победу.
Обновлено 26 апреля в 20:59
Игры
На тестовый сервер Dota Auto Chess добавили Io
Разработчики Dota Auto Chess добавили на тестовый сервер нового героя — Io.
Обновлено вчера в 19:54
Автоспорт
Боттас выиграл вторую гонку в сезоне, Квят не финишировал
Обновлено в 09:49
Интернет
Антивирусы для Android-устройств не защищают от вредоносного ПО
Специалисты провели тестирование 250 антивирусных программ и выяснили, что лишь 80 из них смогли найти вредоносное программное обеспечение, эффективность других приложений составила менее 30%.
Обновлено в 04:09
Происшествия
В доме рэпера Гуфа случился пожар
Жилище соседа 39-летнего артиста полностью сгорело. По слухам, пожар начался из-за невнимательности знакомого Гуфа.
Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".
Обновлено в 12:04
Политика
Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского
Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 13:32
Происшествия
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес
Жену Тарасова осудили за плохую заботу о дочери
Супругу полузащитника московского "Локомотива" Дмитрия Тарасова Анастасию Костенко осудили в Сети, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:18
Происшествия
На Серовском тракте из-за снега образовалась большая пробка
На Серовском тракте сегодня из-за выпавшего снега случилось много ДТП.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Последствия взрыва в Санкт-Петербурге попали на видео
В сети появилось видео с места взрыва в Санкт-Петербурге, передает «Пятый канал».
Обновлено в 13:53
Футбол
Ошибка Де Хеа принесла «Челси» ничью с «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» в матче 36-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Челси» (1:1). На гол Хуана Маты гости ответили точным ударом Маркоса Алонсо.
Обновлено в 13:31
Религия
Премьер Канады поздравил православных сограждан с праздником Пасхи
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил православных сограждан с праздником Пасхи.
Обновлено в 10:53
Происшествия
У Boeing 767 в небе загорелся двигатель
У самолета Boeing 767 загорелся двигатель при полете в небе, пишет The Sun.
Обновлено в 14:28
Политика
Указ о выдаче паспортов РФ в Донбассе требуют отменить в Раде
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко требует, чтобы Россия отменила указ об упрощенном порядке выдачи гражданства жителям Донбасса.
Обновлено в 10:14
Спорт
12-летняя российская фигуристка исполнила прыжок в пять оборотов
Российская фигуристка Олеся Калинина на очередной тренировке исполнила прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 14:06
Политика
Умер авиаконструктор Генрих Новожилов
Обновлено в 14:46
Футбол
Семак: «Зенит» думает только о первом месте
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу в матче 26-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" (4:2).
Обновлено в 12:06
Политика
The National Interest предложил план примирения США с Россией
США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
Обновлено в 06:55
Происшествия
На затонувшем под Петербургом катере не хватало спасательных жилетов
На затонувшем в Финском заливе вблизи от Санкт-Петербурга катере спасательных жилетов было меньше, чем пассажиров.
Обновлено в 07:43
Общество
Нева за сутки обмелела почти на полметра
Обновлено в 11:58
Гаджеты
На официальных изображениях показали складной смартфон Moto RAZR 2019
На просторах Сети оказались обнародованы официальные изображения складного смартфона Moto RAZR 2019 от компании Motorola.
Обновлено в 06:12
Религия
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь.
Обновлено вчера в 07:49
Происшествия
Аэропорт Гатвик снова атаковал дрон
Ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемых в срыве работы аэропорта Гатвик после того, как он вновь приостановил работу из-за дронов.
Обновлено в 13:43
Политика
В США умер бывший сенатор Лугар
В США на 88-м году жизни скончался экс-мэр Индианаполиса, бывший сенатор Ричард Лугар.
Обновлено в 13:06