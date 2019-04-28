Футбол

Зенит – Крылья Советов 28 апреля 2019: прямая трансляция матча 26 тура РПЛКП - Самара вчера в 17:03

28 апреля, «Зенит» на «Газпром Арене» примет одного из аутсайдеров чемпионата России самарские «Крылья Советов». Подопечные Сергея Семака после победы над «Краснодаром» почти оформил чемпионство и теперь уверенно идут к финалу сезона. У «Крыльев» же вся борьба впереди.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Зенит» - «Крылья Советов» - онлайн-трансляция матча РПЛ

Российская газета03:55

Зенит – Крылья Советов 28 апреля 2019: прямая трансляция матча 26 тура РПЛ

КП - Самаравчера в 17:03

Илья Чебану: «Матч „Зенит“ — „Крылья Советов“ станет украшением тура РПЛ»

Матч ТВвчера в 05:30

Илья Чебану: «Матч „Зенит“ — „Крылья Советов“ станет украшением тура РПЛ»

Sportbox.RUвчера в 05:30

«Локо» — «Енисей», «Зенит» — «Крылья», 28 апреля 2019, прогноз на РПЛ

Чемпионатвчера в 03:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 14:58, Ашберн
Экономика

Китайские СМИ отметили рост запасов золота в России

Россия продолжает пополнять свои запасы золота, на что обратили внимание журналисты китайского издания Global Times.
Обновлено в 14:52
Общество

В некоторых российских регионах устроители шествия «Бессмертный полк» уже распределили места

В некоторых российских регионах устроители шествия "Бессмертный полк" уже распределили места между предприятиями и организациями.
Обновлено в 10:01
Музыка

Дочь Алсу стала победительницей шоу «Голос. Дети»

В финале Микелла исполнила сингл Эминема и Рианны Love the Way You Lie, а также песню Дианы Гурцкой "Ты здесь", которая и принесла ей победу.
Обновлено 26 апреля в 20:59
Игры

На тестовый сервер Dota Auto Chess добавили Io

Разработчики Dota Auto Chess добавили на тестовый сервер нового героя — Io.
Обновлено вчера в 19:54
Автоспорт

Боттас выиграл вторую гонку в сезоне, Квят не финишировал

Обновлено в 09:49
Интернет

Антивирусы для Android-устройств не защищают от вредоносного ПО

Специалисты провели тестирование 250 антивирусных программ и выяснили, что лишь 80 из них смогли найти вредоносное программное обеспечение, эффективность других приложений составила менее 30%.
Обновлено в 04:09
Происшествия

В доме рэпера Гуфа случился пожар

Жилище соседа 39-летнего артиста полностью сгорело. По слухам, пожар начался из-за невнимательности знакомого Гуфа.
Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".
Обновлено в 12:04
Политика

Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского

Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 13:32
Происшествия

В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы

В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 13:43
Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА и вышел на третье место в чемпионате России

Обновлено в 14:21
Шоу-бизнес

Жену Тарасова осудили за плохую заботу о дочери

Супругу полузащитника московского "Локомотива" Дмитрия Тарасова Анастасию Костенко осудили в Сети, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:18
Происшествия

На Серовском тракте из-за снега образовалась большая пробка

На Серовском тракте сегодня из-за выпавшего снега случилось много ДТП.
Обновлено в 05:13
Происшествия

Последствия взрыва в Санкт-Петербурге попали на видео

В сети появилось видео с места взрыва в Санкт-Петербурге, передает «Пятый канал».
Обновлено в 13:53
Футбол

Ошибка Де Хеа принесла «Челси» ничью с «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» в матче 36-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Челси» (1:1). На гол Хуана Маты гости ответили точным ударом Маркоса Алонсо.
Обновлено в 13:31
Религия

Премьер Канады поздравил православных сограждан с праздником Пасхи

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил православных сограждан с праздником Пасхи.
Обновлено в 10:53
Футбол

Неймар ударил фаната после проигрыша своей команды в Кубке Франции

Обновлено в 05:53
Происшествия

У Boeing 767 в небе загорелся двигатель

У самолета Boeing 767 загорелся двигатель при полете в небе, пишет The Sun.
Обновлено в 14:28
Политика

Указ о выдаче паспортов РФ в Донбассе требуют отменить в Раде

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко требует, чтобы Россия отменила указ об упрощенном порядке выдачи гражданства жителям Донбасса.
Обновлено в 10:14
Спорт

12-летняя российская фигуристка исполнила прыжок в пять оборотов

Российская фигуристка Олеся Калинина на очередной тренировке исполнила прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 14:06
Политика

Умер авиаконструктор Генрих Новожилов

Обновлено в 14:46
Футбол

Семак: «Зенит» думает только о первом месте

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу в матче 26-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" (4:2).
Обновлено в 12:06
Политика

The National Interest предложил план примирения США с Россией

США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
Обновлено в 06:55
Происшествия

На затонувшем под Петербургом катере не хватало спасательных жилетов

На затонувшем в Финском заливе вблизи от Санкт-Петербурга катере спасательных жилетов было меньше, чем пассажиров.
Обновлено в 07:43
Общество

Нева за сутки обмелела почти на полметра

Обновлено в 11:58
Гаджеты

На официальных изображениях показали складной смартфон Moto RAZR 2019

На просторах Сети оказались обнародованы официальные изображения складного смартфона Moto RAZR 2019 от компании Motorola.
Обновлено в 06:12
Общество

Официальный представитель Алсу высказалась об итогах «Голоса»

Обновлено в 10:36
Религия

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь.
Обновлено вчера в 07:49
Происшествия

Аэропорт Гатвик снова атаковал дрон

Ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемых в срыве работы аэропорта Гатвик после того, как он вновь приостановил работу из-за дронов.
Обновлено в 13:43
Политика

В США умер бывший сенатор Лугар

В США на 88-м году жизни скончался экс-мэр Индианаполиса, бывший сенатор Ричард Лугар.
Обновлено в 13:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Крылья Советов
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное