Футбол

«Зенит» в матче с «Крыльями Советов» выйдет на поле в лазурной формеНевские Новости 05:10

Зенит — Крылья Советов
4 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сердар Азмун
9′
Себастьян Дриусси
14′
Сердар Азмун
31′
Тарас Бурлак
35′
40′
Денис Ткачук
44′
Денис Ткачук
48′
Рамиль Шейдаев
Магомед Оздоев
48′
49′
Мохаммед Рабиу
Эмильяно Ариэль Ригони
54′
Эмильяно Ариэль Ригони
Олег Шатов
55′
63′
Антон Зиньковский
Сергей Корниленко
Себастьян Дриусси
Александр Анюков
67′
73′
Георгий Зотов
Пол Антон
78′
Рамиль Шейдаев
80′
Джано Ананидзе
Павел Яковлев
Юрий Жирков
88′
Сердар Азмун
Леон Мусаев
90′
Игорь Смольников
90′+1′
Сине-бело-голубые выйдут на поле в лазурной форме, противник в белой. Петербургский футбольный клуб «Зенит» определился с цветом формы на сегодняшний матч с «Крыльями Советов», который состоится сегодня в 16:30 на «Газпром-Арене» на Крестовском острове в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги.
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