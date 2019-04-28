«Зенит» в матче с «Крыльями Советов» выйдет на поле в лазурной формеНевские Новости 05:10

Сине-бело-голубые выйдут на поле в лазурной форме, противник в белой. Петербургский футбольный клуб «Зенит» определился с цветом формы на сегодняшний матч с «Крыльями Советов», который состоится сегодня в 16:30 на «Газпром-Арене» на Крестовском острове в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Зенит» в матче с «Крыльями Советов» выйдет на поле в лазурной форме

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