Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" на своем поле победил датский "Копенгаген" со счетом 1:0. Таким образом, команда оформила выход в плей-офф Лиги Европы. Единственный гол на 59-й минуте забил нападающий Роберт Мак, сообщает «Спорт-Экспресс».

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