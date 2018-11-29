Футбол

Зенит — Копенгаген 0:0 (1-й тайм)
Известия
15:01

Зенит — Копенгаген
0 – 0
1-й тайм
Лига Европы, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
54′
Денис Вавро
Сотириос Папаяннопулос
Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" на своем поле победил датский "Копенгаген" со счетом 1:0. Таким образом, команда оформила выход в плей-офф Лиги Европы. Единственный гол на 59-й минуте забил нападающий Роберт Мак, сообщает «Спорт-Экспресс».
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