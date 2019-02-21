Зенит — Фенербахче 3:1 (Матч завершён)РИА Новости 11:45

Нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун сыграет с первых минут в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы со стамбульским "Фенербахче", сообщается на сайте УЕФА. Встреча состоится в четверг в Санкт-Петербурге и начнется в 20:55 мск. Первая игра завершилась победой "Фенербахче" со счетом 1:0.

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