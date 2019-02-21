Футбол

Зенит — Фенербахче 3:1РИА Новости 11:45

Зенит — Фенербахче
3 – 1
Матч завершён
Лига Европы, 1/16 Финала, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
Магомед Оздоев
4′
Сердар Азмун
19′
Эрнани
34′
Сердар Азмун
37′
40′
Мартин Шкртел
43′
Мехмет Топал
45′+1′
Альпер Потук
46′
Альпер Потук
Толгай Арслан
Вильмар Барриос
50′
Эрнани
Роберт Мак
56′
67′
Хасан Али Калдырым
Исмаиль Кейбаши
71′
Толгай Арслан
Сердар Азмун
76′
80′
Жаилсон Маркес
Ислам Слимани
Сердар Азмун
Антон Заболотный
80′
83′
Шенер Озбайраклы
Артем Дзюба
Леон Мусаев
88′
90′+1′
Элиф Элмаз
Нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун сыграет с первых минут в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы со стамбульским "Фенербахче", сообщается на сайте УЕФА. Встреча состоится в четверг в Санкт-Петербурге и начнется в 20:55 мск. Первая игра завершилась победой "Фенербахче" со счетом 1:0.
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