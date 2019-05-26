Футбол
Зенит — Енисей 1:0 (1-й тайм)Нева Спорт 07:00
Сердар Азмун
|26′
Зенит
Расстановка 3‑4‑3
99
Лунев
2
Анюков
13
Нету
44
Ракицкий
18
Жирков
27
Оздоев
21
Ерохин
20
Мак
22
Дзюба
7
Азмун
11
Дриусси
55
Юрченко
3
Ятченко
13
Грицаенко
23
Сарр
63
Гаджибеков
27
Рожков
6
Торбинский
14
Семакин
78
Хубулов
48
Кутьин
10
Комков
Енисей
Расстановка 4‑3‑3
Встреча проходит на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге и является заключительной для команд в текущем футбольном сезоне. Футболисты «Зенита» вышли на игру в классической лазурной форме, представители «Енисея» играют в красном.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 07:24, Ашберн
Футбол
Динамо — Арсенал (Тула) 1:1 (1-й тайм)
Обновлено в 07:10
Здоровье
Употребляющие много соли подростки с избыточным весом стареют быстрее
Установлено, что у подростков, имеющих проблемы с избыточным весом, которые ели много соленых продуктов, обнаружено значительно сокращение длины теломеров – частиц ДНК, отвечающих за старение клетки.
Обновлено в 06:37
Гаджеты
Шестиядерный Ryzen 3000 начального уровня оказался быстрее Ryzen 7 2700X в Geekbench
Иными словами, микроархитектура Zen 2 способна поднять производительность семейства процессоров Ryzen на заметно более высокий уровень даже без увеличения числа вычислительных ядер, а лишь за счёт роста показателя IPC (числа исполняемых за такт инструкций).
Обновлено в 02:39
Хоккей
Россия проиграла Финляндии в ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 12:22
Политика
Захарова ответила на угрозы Украины «гамбургскими» санкциями
Комментируя обещания посла Украины в Германии потребовать ввести новые ограничительные меры за невыполнение решения Международного суда по морскому праву в Гамбурге, дипломат отметила, что санкции против Москвы "штампуют на потоке".
Обновлено в 07:14
Армия и оружие
Среди захваченных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат
Обновлено вчера в 18:58
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Под Каннами столкнулись две яхты, погиб человек
Обновлено в 07:14
Общество
Жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе
В середине предстоящей рабочей недели в Москве ожидается аномальная жара до 32 градусов и без осадков.
Обновлено в 05:57
Гаджеты
Недавно презентованный Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь
Недавно стало известно, что гаджет Samsung Galaxy A50, который недавно был презентован общественности, продолжает дешеветь.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Российский заключенный умер в реанимации после пыток
Как утверждает Осечкин, медикам запретили разглашать эту информацию. 24 мая Сидякин умер в реанимации второй клинической больницы Ярославля.
Обновлено в 07:12
Происшествия
В Приморье загорелся рыболовный траулер
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
Столтенберг убежден, что ДРСМД еще можно спасти
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг убежден, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности еще можно спасти, но лишь при наличии политической воли.
Обновлено в 05:21
Политика
Меган Маркл отказалась встречаться с Трампом
Супруга принца Гарри, актриса Меган Маркл не будет принимать участие в приеме президента США Дональда Трампа 3-5 июня, предполагается, что это связано с ее политическими взглядами, сообщила газета Daily Express.
Обновлено в 05:22
Политика
Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении
Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:13
Происшествия
Подросток с ножом напал на директора школы в Якутии
В Усть-Алданском районе Якутии в ходе конфликта 18-летний юноша ранил ножом директора Чаранской школы.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о ссоре с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым из-за его слов о его жене Валерии.
Обновлено вчера в 20:45
Авто
Новая Toyota Avanza продолжает вызывать ажиотажный спрос
Обновленный компактвэн Toyota Avanza (Veloz), вышедший на индонезийский рынок осенью прошлого года, сразу «спровоцировал» всплеск продаж.
Обновлено в 01:29
Авто
Названы самые надежные автомобили до 100 тыс. рублей
Возглавил рейтинг чистокровный «японец» Honda Civic пятого поколения.
Обновлено в 05:18
Музыка
Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты
Обновлено 24 мая в 18:03
Технологии
Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы
На минувшей неделе клиенты банка стали оставлять в сети отзывы о случаях хищения денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено 24 мая в 18:07
Происшествия
В Одинцове таксист устроил стрельбу во время драки
Обновлено в 02:15
Происшествия
Бывший менеджер Стэна Ли арестован в США
Экс-менеджер автора комиксов Стэна Ли Кийя Морган был арестован накануне по обвинению в жестоком обращении со своим нанимателем, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.
Обновлено в 04:25
Гаджеты
Рестораны начали предлагать скидки владельцам смартфонов Huawei
Один из ресторанов в Малайзии запустил акцию для владельцев смартфонов Huawei, для них предусмотрена скидка, которую вычитают из общей суммы заказа.
Обновлено вчера в 10:09
Хоккей
Кто мог бы стать новым главным тренером сборной России после ЧМ-2019
Сборная России под руководством Ильи Воробьёва проиграла финнам в полуфинале ЧМ-2019, и теперь достаточно остро встал вопрос о новом тренере для национальной команды.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес
Инсайдеры: у Сергея Лазарева родилась дочь
Одни интернет-пользователи считают, что таким образом Лазарев опроверг слухи о новорожденной дочери.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес
Ураган и дождь сорвали концерт Анны Семенович на Кубани
Сильный ветер и дождь помешал проведению концерта Анны Семенович на Кубани, о чем она сообщила в Instagram.
Обновлено в 06:12
Политика
ВЦИОМ: Рейтинг доверия Путину понизился до исторического минимума
Рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до исторического минимума с 2006 г. - 31,7%, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 09:24
Происшествия
Два альпиниста погибли во время массового покорения вершины Эвереста
Американский альпинист погиб, пытаясь сделать фото. А спортсменка из Индии, покорила вершину, но умерла во время спуска, сообщает L`Equipe.
Обновлено 23 мая в 11:15