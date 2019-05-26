Футбол

Зенит — Енисей 1:0 (1-й тайм)Нева Спорт 07:00

Зенит — Енисей
1 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сердар Азмун
26′
Встреча проходит на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге и является заключительной для команд в текущем футбольном сезоне. Футболисты «Зенита» вышли на игру в классической лазурной форме, представители «Енисея» играют в красном.
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