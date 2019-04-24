Зенит — Динамо 2:0Коммерсантъ 15:55

«Зенит» на своем поле обыграл «Динамо» со счетом 2:0 в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Голы забили Артем Дзюба (60), Сердар Азмун (66). «Зенит» с 54 очками лидирует в турнирной таблице.

Спорт день за днем

Шоу-бизнес Коллеги рассказали о плохом состоянии актера Леонова-Гладышева Звезда "Убойной силы" и легендарного "Место встречи изменить нельзя" Евгений Леонов-Гладышев находится в плохом состоянии и практически не разговаривает.

Политика Путин упростил выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР Президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Экономика Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Происшествия СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.

Кино «Мстители: Финал» установили новый рекорд сборов Новый рекорд по сборам в ходе предварительных продаж билетов в России установлен картиной «Мстители: Финал».

Происшествия Пожар на Алтуфьевском шоссе ликвидировали Огонь перекинулся на одноэтажное производственное здание, общая площадь возгорания составила 100 кв. м. Согласно данным из открытых источников, по адресу Алтуфьевское шоссе, д. 27, стр. 2, где произошел пожар, расположены автосервис, рекламно-производственная компания и другие организации.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли написала завещание Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.

Общество В Росреестре уточнили, какие теплицы не облагаются налогом Под налог попадают только теплицы с капитальным фундаментом, а также площадью более 50 кв. м. В Росреестре уточнили, что такие объекты в основном устанавливаются собственниками в коммерческих целях.

Политика Путин назвал сверхзадачи России Глава государства Владимир Путин назвал сверхзадачи России. Речь идёт об экономике и повышении производительности труда.

Происшествия ФСБ задержала двух участников банд Басаева и Хаттаба В Ставропольском крае задержаны два бывших боевика Шамиля Басаева, которые принимали активное участие в нападении на Дагестан в 1999 году.

Политика Саакашвили назвал тестом для Зеленского указ Путина о паспортах Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал указ президента РФ Владимира Путина об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям Донбасса.

Политика Bloomberg рассказал о планах Путина после 2024 года По данным собеседников Bloomberg, Владимир Путин может иметь планы возглавить объединенное государство, чтобы "обойти конституционный запрет и остаться президентом после 2024 года".

Происшествия В США начался суд по делу эмигрантки, подозреваемой в мошенничестве В Нью-Йорке начался суд по делу русской эмигрантки Анны Сорокиной, которая якобы «выдавала себя за наследницу огромного состояния и получила доступ к высшему обществу в США».

Армия и оружие Носитель «Посейдона» спущен на воду Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород» спущена на воду в «Севмаше» (Северодвинск), сообщает ТАСС.

Политика Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским расследование крушения MH17 Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провёл телефонный разговор с победителем второго тура голосования на выборах президента Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили ситуацию с расследованием крушения малайзийского Boeing летом 2014 года.

Общество Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.

Футбол Врач «Зенита» осмотрел Кокорина в СИЗО К футболисту Александру Кокорину, который с октября 2018 года находится в СИЗО, допустили врача "Зенита".

Происшествия В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".

Шоу-бизнес Юлия Началова знала дату своей смерти с точностью до дня Ранее 5-tv.ru писал, что 24 апреля исполняется сорок дней со дня смерти Юлии Началовой.

Общество Похолодание придет в Москву на Пасху Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Пасху 28 апреля в Москве температура воздуха днем понизится на 5-8°С, передает агентство городских новостей "Москва".

Гаджеты Раскрыты основные характеристики бюджетного флагмана от Redmi Согласно обнародованной информации, известный в сети бюджетный флагман от Redmi, прозванный как Redmi 855, имеет 6,39-дюймовый экран.