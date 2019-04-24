Зенит — Динамо 2:0Коммерсантъ 15:55

«Зенит» на своем поле обыграл «Динамо» со счетом 2:0 в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Голы забили Артем Дзюба (60), Сердар Азмун (66). «Зенит» с 54 очками лидирует в турнирной таблице.

Спорт день за днем

Происшествия Ущерб от природных пожаров в Забайкалье оценили в 1 млрд рублей Общий ущерб от природных пожаров в Забайкальском крае достиг 1 млрд рублей.

Энергетика Польша приостановила транзит российской нефти Белорусское предприятие "Гомельтранснефть Дружба" уведомило российскую сторону об остановке транзита нефти по западному направлению, что было вызвано решением Польши остановить прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба".

Происшествия На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки Первомайский районный суд Краснодара обязал краевое управление МВД выплатить 4 миллиона рублей матери девочки, которую изнасиловал, а затем убил инспектор по делам несовершеннолетних из Горячего Ключа Иван Сорокоумов.

Шоу-бизнес Коллеги рассказали о плохом состоянии актера Леонова-Гладышева Звезда "Убойной силы" и легендарного "Место встречи изменить нельзя" Евгений Леонов-Гладышев находится в плохом состоянии и практически не разговаривает.

Политика Путин прокомментировал указ о паспортах для жителей ДНР и ЛНР Комментируя свое решение, глава государства обратил внимание на то, что нельзя мириться с ситуацией, в которой оказались жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР И ЛНР), чьи гражданские права оказались практически полностью ущемлены.

Политика Экс-директор СВР назвал самую страшную угрозу человечеству Исчезновение человечества в результате экологической катастрофы является гораздо более серьезной угрозой миру, чем ядерное оружие, считает генерал армии, Герой России Вячеслав Трубников, бывший в 1996-2000 годах директором Службы внешней разведки России.

Общество Twitter обжаловал наложенный судом штраф в 3000 рублей 5 апреля сообщалось, что мировой суд Таганского района Москвы назначил компании штраф в 3000 рублей за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей сервиса.

Авто Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.

Общество Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.

Политика В Крыму может остановиться производство вина Крымские виноделы могут остановить производство из-за нехватки производителей стеклянных бутылок.

Шоу-бизнес Молодая жена Александра Цекало опубликовала фото в бикини Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой женой Впервые Александр вывел молодую супугу в свет спустя пару недель после того, как стал ее законным мужем.

Кино «Мстители: Финал» установили новый рекорд сборов Новый рекорд по сборам в ходе предварительных продаж билетов в России установлен картиной «Мстители: Финал».

Экономика Кипр не просил Россию о досрочном погашении кредита Кипр не обращался к России по поводу досрочного погашения взятого им кредита, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

Авто «Русский Прадо» от УАЗ показали на первых изображениях Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».

Экономика Facebook грозит штраф в $5 млрд Федеральная торговая комиссия (ФТК) США может наложить штраф в размере $5 млрд на американскую социальную сеть Facebook из-за утечки личных данных пользователей, сообщает CNBC со ссылкой на отчет компании.

Авто В России начались продажи обновленного Renault Kaptur Компания Renault объявила о старте продаж обновленного кроссовера Kaptur.

Футбол «Зенит-2» проиграл «Армавиру» и потерял шансы остаться в ФНЛ «Зенит-2» проиграл «Армавиру» в матче 33-го тура ФНЛ со счетом 0:1. Единственный гол встречи на 80-й минуте забил Дмитрий Мицуренков с пенальти.

Экономика Россияне избавляются от дач из-за нового налога Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.

Наука В вейпах нашли следы бактериальных и грибковых токсинов Примерно 30% популярных марок картриджей и жидкостей для электронных сигарет содержат следы бактериальных, а 80% – и грибковых токсинов.

Шоу-бизнес Собчак наведалась к Бузовой в ресторан и довела ее до слез Телеведущая Ксения Собчак в новом выпуске YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» провела проверку в ресторане певицы Ольги Бузовой BuzFood.

Происшествия В Китае упавший с дерева гусь сбил мотоциклистку Гусь упал с дерева и сбил мотоциклистку в Китае. Видеозапись происшествия опубликована на канале Newsflare на YouTube.