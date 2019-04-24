Зенит — Динамо 2:0Коммерсантъ 15:55

«Зенит» на своем поле обыграл «Динамо» со счетом 2:0 в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Голы забили Артем Дзюба (60), Сердар Азмун (66). «Зенит» с 54 очками лидирует в турнирной таблице.

Спорт день за днем

Армия и оружие Минобороны: СМИ сняли постановку гибели семьи в Сирии Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Виктор Купчишин заявил, что иностранные журналисты якобы сняли постановочную химатаку на сирийскую семью, сообщает РИА "Новости".

Политика Захарова назвала самых возмущенных решением России по Донбассу Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию украинских властей на решение России упростить процедуру выдачи паспортов жителям отдельных территорий Донбасса, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Энергетика Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба» Польша уведомила Белоруссию об остановке транзита нефти по нефтепроводу «Дружба», направив телефонограмму от компании PERN, являющейся оператором польского участка нефтепровода.

Политика Путин заявил о попытках Запада навязать свои ценности другим странам Президент России Владимир Путин в интервью изданию «Жэньминь Жибао» отметил, что некоторые страны Запада ради достижения единоличного глобального лидерства стремятся силой навязать свои ценности другим странам.

Шоу-бизнес Елена Малышева трогательно поздравила маму с днем рождения Российский врач-терапевт Елена Малышева записала трогательное видео с поздравлением своей мамы с 86-летием.

Общество Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.

Экономика Доля нерезидентов в российских ОФЗ на 1 апреля выросла до 26,7% Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) по состоянию на 1 апреля выросла до 26,7% против 25,9% на 1 марта, сообщил ЦБ РФ.

Энергетика Shell обнаружила крупные запасы нефти в США на участке в Мексиканском заливе Подразделение Royal Dutch Shell обнаружило крупные запасы нефти в Мексиканском заливе в США. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Общество Общий ущерб от пожаров в Забайкалье оценили в миллиард рублей Общий ущерб от природных пожаров в Забайкалье оценивается в 1 млрд рублей, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Осипов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в Чите.

Экономика Спецпредставитель Путина рассказал о перспективах создания криптодолин Ранее эксперты международной инфраструктурно-майнинговой компании BitCluster вычислили, что создание "криптодолины" в РФ может потенциально, с учетом имеющихся резервов электроэнергии, приносить до 70 миллиардов рублей ежегодного дохода в бюджет государства только по статье НДС за потребляемое электричество.

Политика Госдеп обвинил Китай в поддержке законного правительства Венесуэлы Стоит отметить, что ранее Госдеп США обвинял в неудаче попытки госпереворота в Венесуэле Кубу и Россию, оказавших политическую поддержку законному правительству Николаса Мадуро.

Происшествия В Челябинской области на обочине дороги обнаружили тело младенца В Челябинской области прохожие обнаружили деревянный гроб с младенцем, который лежал на обочине сельской дороги.

Шоу-бизнес Ксения Бородина довела до слез бросившего своего сына Илью Яббарова Ксения Бородина на съемках программы, посвященной проекту «Дом-2», довела до слез Илью Яббарова, бросившего своего маленького сына.

Политика Сенат Флориды разрешил школьным учителям вооружаться Сенат законодательного собрания американского штата Флорида одобрил законопроект, разрешающий школьным учителям носить оружие в здании школы, сообщает газета The Wall Street Journal.

Здоровье Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон Национальная мясная ассоциация предложила вице-премьеру Алексею Гордееву ввести запрет на ввоз частными лицами из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования, усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе и повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения.

Экономика Граждан планируется избавить от потерь при смене пенсионного фонда Граждане наконец будут избавлены от потерь инвестиционного дохода, которые уже превысили 120 млрд руб.

Авто Посмотрите, как VW Beetle буксирует огромный прицеп YouTube-блогер Bug Bmx решил воссоздать ролик 1974 года, в котором классический Volkswagen Beetle буксирует кемпер.

Экономика Набсовет АЛРОСА рекомендовал выплатить 4,11 руб. на акцию за 2018 год Наблюдательный совет АЛРОСА рекомендовал дивиденды по итогам второго полугодия 2018 года из расчета 4 рублей 11 копеек на акцию или 30,3 млрд рублей.

Шоу-бизнес Дочь Кончаловского и Толкалиной показала фото в купальнике В кадре девушка предстала перед фолловерами, которых на сегодняшний день уже больше трех тясяч, в слитном купальнике с глубоким V-образным вырезом, демонстрируя крупное тату на руке, выше локтя, и мехенди чуть выше кисти — на другой.

Шоу-бизнес Продюсер МакSим рассказала о «непростом состоянии» певицы после ДТП Певица Марина Максимова, известная как МакSим, находится в «непростом состоянии» после автомобильной аварии, участницей которой она стала, заявила продюсер исполнительницы Маргарита Соколова.

Шоу-бизнес Анжелика Варум смирилась с изменами Леонида Агутина Звездная семейная пара Леонида Агутина и Анжелики Варум со стороны всегда выглядит практически идеальной, крепкой и просто образцовой.

Экономика Facebook могут оштрафовать на сумму до $5 млрд В марте прошлого года стало известно, что компания Cambridge Analytica через свое приложение в Facebook собирала данные пользователей.

Религия Страстной Четверг: Бог моет ноги людям Есть ли в Иуде загадка Ольга Седакова, филолог, поэт: — Все ученики, как поется в тропаре Великого Четверга, во время Тайной Вечери «просвещаются» (в этом слове соединены два значения — обретения знания и освещения; на них падает свет мудрости), а Иуда – «омрачается», то есть наполняется последней темнотой.

Хоккей Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).

Здоровье Широка страна моя: отчего россияне полнеют По данным Роспотребнадзора, каждая четвертая россиянка (26%) и каждый седьмой россиянин (14%) страдают от избыточной массы тела.

Происшествия СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.