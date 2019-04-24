Футбол

Зенит — Динамо 2:0RT на русском 15:54

Зенит — Динамо
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
6′
Кирилл Панченко
20′
Самба Соу
Вильмар Барриос
52′
Себастьян Дриусси
Олег Шатов
59′
Артем Дзюба
60′
Сердар Азмун
66′
70′
Артур Юсупов
Жоаозиньо
70′
Федор Черных
Евгений Марков
Сердар Азмун
Эрнани
76′
82′
Кирилл Панченко
Евгений Луценко
Эмильяно Ариэль Ригони
Леон Мусаев
90′
Петербургский «Зенит» одержал домашнюю победу над московским «Динамо» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 2:0.
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