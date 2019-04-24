Футбол
Зенит — Динамо 2:0RT на русском 15:54
|6′
Кирилл Панченко
|20′
Самба Соу
Вильмар Барриос
|52′
Себастьян Дриусси
Олег Шатов
|59′
Артем Дзюба
|60′
Сердар Азмун
|66′
|70′
Артур Юсупов
Жоаозиньо
|70′
Федор Черных
Евгений Марков
Сердар Азмун
Эрнани
|76′
|82′
Кирилл Панченко
Евгений Луценко
Эмильяно Ариэль Ригони
Леон Мусаев
|90′
Зенит
Расстановка 3‑4‑3
99
Лунев
6
Иванович
44
Ракицкий
19
Смольников
25
Барриос
18
Жирков
27
Оздоев
38
Мусаев
33
Эрнани
22
Дзюба
17
Шатов
1
Шунин
24
Евгеньев
25
Козлов
2
Морозов
3
Хольмен
44
Шуньич
19
Москвичев
27
Соу
22
Жоаозиньо
48
Луценко
7
Марков
Динамо
Расстановка 5‑3‑2
Петербургский «Зенит» одержал домашнюю победу над московским «Динамо» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 2:0.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 16:34, Ашберн
Политика
Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса
Обновлено в 21:26 Владимир Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса.
Обновлено в 11:44
Здоровье
Минтруд придумал, как стимулировать работодателей заботиться о сотрудниках
Начальник отдела охраны труда Министерства труда и социальных отношений Денис Зибарев сообщил сегодня о том, что в ведомстве подготовили меры для того, чтобы стимулировать работодателей уделять вниманию здоровью сотрудников.
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
В Сирии сняли постановочный сюжет о «гибели» семьи при химатаке
Якобы корреспондентам удалось заснять, как целая семья «погибла» из-за того, что сирийская армия применила химическое оружие.
Обновлено в 16:20
Шоу-бизнес
Бритни Спирс записала видеообращение, чтобы успокоить поклонников
Отчитываюсь перед теми, кто за меня волновался, – начала Бритни Спирс свое первое обращение к поклонникам после того, как вышла из реабилитационного центра.
Обновлено в 10:25
Общество
Росреестр сообщил, какие теплицы на участках не облагаются налогом
Глава Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова уточнила, что теплицы, построенные для коммерческих целей и имеющие площадь более 50 кв. метров должны облагаться налогом в обязательном порядке.
Обновлено в 03:24
Авто
Lamborghini продемонстрировала внедорожные возможности кроссовера Urus
Компания Lamborghini опубликовала ролик, демонстрирующее возможности кроссовера Urus на бездорожье.
Обновлено в 07:36
Происшествия
В Москве грабители с топорами похитили у китайцев миллион рублей
В свою очередь, в московской полиции сообщили, что в 19:50 пятеро неизвестных, угрожая топором и травматическим оружием, несколько раз выстрелили по машине марки "Хендай", забрали сумку с деньгами, после чего скрылись на автомобиле "Вольво".
Обновлено в 13:58
Происшествия
На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки
Первомайский районный суд Краснодара обязал краевое управление МВД выплатить 4 миллиона рублей матери девочки, которую изнасиловал, а затем убил инспектор по делам несовершеннолетних из Горячего Ключа Иван Сорокоумов.
Обновлено в 10:57
Музыка
Алла Пугачева приехала в «Гоголь-центр» на концерт «Наша Алла»
Народная артистка СССР Алла Пугачева приехала в "Гоголь-центр" на концерт "Наша Алла", задуманный режиссером и художественным руководителем театра Кириллом Серебренниковым в ее честь, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 13:24
Культура
Netflix может лишиться прав на показ «Офиса»
Стриминговый сервис Netflix может лишиться прав на показ сериала «Офис», который является самым просматриваемым шоу на сервисе.
Обновлено в 15:58
Гаджеты
Свежие дорожные карты Intel: не ждите 10-нанометровых настольных процессоров ещё минимум два с половиной года
Компания Intel уже не раз говорила о том, что 10-нанометровые процессоры Ice Lake точно выйдут в конце текущего года.
Обновлено в 13:25
Музыка
Умер французский певец Дик Риверc
Обновлено в 08:40
Общество
В Янтарном в лодку к ныряльщикам забрался тюлень
В море вблизи Янтарного молодой тюлень забрался в лодку к ныряльщикам.
Обновлено в 00:18
Авто
Посмотрите, как VW Beetle буксирует огромный прицеп
YouTube-блогер Bug Bmx решил воссоздать ролик 1974 года, в котором классический Volkswagen Beetle буксирует кемпер.
Обновлено в 11:19
Авто
Ford Motor инвестирует в Rivian 500 млн долларов
Как известно, в феврале компания получила от нескольких инвесторов солидную сумму — 700 млн долларов, значительную часть которой выделила компания Amazon.
Обновлено в 09:50
Хоккей
Артемий Панарин: «Тампу» мы разделали, теперь «Бостон»
Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин выложил на своей странице в Instagram видео, посвященное предстоящей серии второго раунда Кубка Стэнли против «Бостона».
Обновлено в 13:04
Хоккей
Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа
Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
Обновлено в 15:42
Космос
Ай да шельма! Илон Маск снимает свои космические достижения на киностудии – версия
Знаменосный автор SpaceX и Tesla подозревается в фальсификации своих достижений рядом независимых экспертов.
Обновлено в 01:18
Политика
ФБР показало данные о бегстве Гитлера в Аргентину
В открытом доступе оказался документ, из которого следует, что в 1945 году в ФБР поступила информация о бегстве Адольфа Гитлера в Аргентину.
Обновлено вчера в 03:31
Политика
Путин дал старт началу отгрузки СПГ на заводе в Высоцке
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес
Собчак довела Бузову до припадка
Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак вывела на эмоции свою коллегу по «Дому-2» Ольгу Бузову.
Обновлено в 14:30
Гаджеты
Названы самые популярные смартфоны в России
Смартфоны Honor и носимые устройства стали самыми популярными гаджетами.
Обновлено в 04:51
Политика
МИД РФ: угрозы России американскими авианосцами вызывают сожаления
Высказывания посла США в РФ Джона Хантсмана об угрозе России американскими авианосцами вызывают сожаления.
Обновлено в 10:59
Армия и оружие
Генштаб России: США разрабатывают «достартовый перехват» ракет
США разработали концепцию "достартового перехвата" межконтинентальных баллистических ракет, заявил первый замначальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Виктор Познихир на VIII Московской конференции по международной безопасности.
Обновлено в 13:05
Футбол
Ростов — Локомотив 1:2
Футбольный клуб «Ростов» в матче 25 тура Российской Премьер-лиги на «Ростов-Арене» проиграл московскому «Локомотиву» со счетом 1:2. Начало матча осталось за москвичами.
Обновлено в 13:53
Космос
Полярные сияния замедляют земные спутники
Американские специалисты из Центра космических наук Университета Нью-Гэмпшира обнаружили, что причиной замедление космических аппаратов Земли являются полярные сияния.
Обновлено в 11:15
Футбол
Колено Кокорина в СИЗО осмотрел главный врач «Зенита»
Обновлено в 10:21
Наука
Математики доказали гипотезу Шелдона из «Теории большого взрыва»
Математики Крис Спайсер и Карл Померанс научно обосновали правоту одного из героев комедийного сериала «Теория большого взрыва» Шелдона Купера о превосходстве числа 73 над другими числами.
Обновлено вчера в 23:13
Футбол
«Атлетико» в результативном матче добыл победу над «Валенсией»
В центральном матче 34-го тура Ла Лиги "Валенсия" играла в гостях с "Атлетико".
Обновлено в 15:32