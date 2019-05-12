Футбол

Зенит — ЦСКА 3:1Спорт-Экспресс вчера в 13:55

Зенит — ЦСКА
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
4′
Яка Бийол
7′
Ильзат Ахметов
30′
Иван Обляков
Ярослав Ракицкий
32′
32′
Никола Власич
Себастьян Дриусси
38′
43′
Яка Бийол
Абель Эрнандес
Юрий Жирков
50′
60′
Ильзат Ахметов
Георгий Щенников
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
61′
Эмильяно Ариэль Ригони
62′
Олег Шатов
Роберт Мак
68′
70′
Георгий Щенников
Артем Дзюба
73′
75′
Виктор Васин
Арнор Сигурдссон
Юрий Жирков
Эльмир Набиуллин
83′
Эльмир Набиуллин
84′
Себастьян Дриусси
86′
"Зенит" в домашнем матче 28-го тура РПЛ обыграл ЦСКА (3:1). В составе чемпионов России после трез голевых передач Артема Дзюбы отличились Себастьян Дриусси (дважды) и Эмилиано Ригони. У армейцев забитый мяч на счету Ивана Облякова.
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