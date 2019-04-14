Футбол

«Зенит» – «Анжи». Онлайн-трансляция начнется в 16:30Sports.ru 06:06

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 16:30 по московскому времени.
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«Зенит» - «Анжи» - онлайн-трансляция матча 23-го тура РПЛ

Российская газета04:00

«Зенит» – «Анжи». Онлайн-трансляция начнется в 16:30

Sports.ru06:06
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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