Футбол
«Зенит» – «Анжи». Онлайн-трансляция начнется в 16:30Sports.ru 06:06
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 16:30 по московскому времени.
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Шоу-бизнес
Волочкова украсила дом воздушными шарами для возлюбленного
Обновлено в 05:32
Авто
Медведев утвердил правила автотюнинга в России
Как отмечается в постановлении, правила внесения изменений в конструкцию эксплуатируемых автомобилей были официально утверждены впервые.
Обновлено 12 апреля в 02:56
Происшествия
Депутата Милонова избили на штрафстоянке в Петербурге
Депутата Госдумы Виталия Милонова избили в Петербурге.
Обновлено в 04:22
Происшествия
МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком
Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве
Обновлено в 05:06
Политика
Песков: Россия приветствует позицию Эрдогана по С-400
По словам пресс-секретаря российского лидера, Россия и Турция относятся к таким странам.
Обновлено в 07:13
Автоспорт
Хэмилтон выиграл тысячную гонку «Формулы-1», Квят сошел
На трассе международного автодрома в Шанхае завершилась гонка тысячного этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" – Гран-при Китая.
Обновлено в 03:55
Политика
В ход пошел русский язык. Как Порошенко и Зеленский борются за избирателя
Кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский готовятся к дебатам, которые должны состояться на стадионе "Олимпийский".
Обновлено в 06:00
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Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия»
В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
Обновлено в 04:27
Происшествия
В шведском Норрчёпинге произошёл взрыв в ювелирном магазине
В Швеции в городе Норрчёпинг произошёл взрыв в кладовой ювелирного магазина, данных о пострадавших не поступало.
Обновлено в 01:12
Происшествия
В ходе спецоперации в Тюмени ликвидированы террористы
По предварительным данным, в ходе контртеррористической операции в Тюмени были уничтожены все приверженцы террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено 12 апреля в 16:30
Экономика
Украина обжаловала решение о взыскании $144 млн в пользу «Татнефти»
28 февраля 2019 года Арбитражный суд Ставропольского края принял решение удовлетворить иск «Татнефти», потерявшей свои активы на Украине на сумму $112 млн, а также включить в сумму требований проценты по ставке для трехмесячных депозитов в долларах США плюс 3% до даты окончательной выплаты.
Обновлено 12 апреля в 13:46
Гаджеты
Назван ТОП самых лучших бюджетных смартфонов апреля 2019 года
В апреле производители смартфонов вывели на рынок России множество новых моделей, представленных на выставке MWC 2019.
Обновлено вчера в 10:00
Единоборства
Травма Ломаченко оказалась несерьёзной
Обновлено в 05:43
Происшествия
В Подмосковье задержали двух мужчин с 30 кг наркотиков
Полицейские задержали в Подмосковье двух мужчин, в автомобиле которых обнаружено более 30 кг наркотиков, сообщила ТАСС в субботу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 06:34
Культура
Умерла художница Ксения Успенская
Художница Ксения Успенская, чьи работы хранятся в Третьяковской галерее и ряде других российских и зарубежных музеев, умерла в Воронеже в возрасте 96 лет.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Гулиева могут лишить водительских прав после нападения на пешехода
Материалы дела направлены в суд. Игроку могут назначить штраф в размере 10 тыс. рублей и лишить водительского удостоверения.
Обновлено в 07:05
Единоборства
Усик призвал украинцев не сходить с ума из-за выборов
Спортсмен заявил, что народ сходит с ума, обсуждая только дебаты кандидатов в президенты.
Обновлено в 06:38
Происшествия
В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчин
В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения.
Обновлено в 05:20
Футбол
Андрей Аршавин стал вторым пилотом истребителя
Аршавин заявил о желании завершить карьеру игрока в ноябре прошлого года.
Обновлено в 07:16
Кино
Фильм «Братство» Лунгина не покажут в российских кинотеатрах 9 мая
Фильм «Братство» режиссера Павла Лунгина, который ранее вызвал неоднозначную реакцию российских политиков, обсудили 12 апреля в Министерстве культуры, сообщает ТАСС.
Обновлено 12 апреля в 15:33
Армия и оружие
The National Interest восхитился «смертоносным летающим танком» Т-72Б3
Российский «летающий танк» Т-72Б3 после модернизации превратился в смертоносное оружие сетецентрической войны.
Обновлено в 06:01
Единоборства
Порье победил Холлоуэя и сразится с Хабибом Нурмагомедовым
Главным событием вечера стал поединок за временный титул чемпиона промоушена в легком весе, за который сразились американцы Дастин Порье и Макс Холлоуэй.
Обновлено в 04:58
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервы
Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, поскольку в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:21
Политика
Отец Ассанжа призвал власти Австралии вернуть сына на родину
Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится в британской тюрьме «Белмарш», Джон Шиптон призвал правительство Австралии экстрадировать его сына на родину.
Обновлено в 05:49
Политика
Владимир Путин и Дмитрий Медведев отчитались о доходах
Декларации опубликованы на сайте Кремля. За 2018 год доход президента России Владимира Путина составил 8 млн 648 тыс. 353 рубля.
Обновлено вчера в 01:41
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено вчера в 11:23
Политика
В Крыму обвинили Украину в попытке срыва визита немецкой делегации
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что киевские власти пытаются сорвать визит немецкой делегации для участия в Ялтинском международном экономическом форуме, передает ТАСС.
Обновлено в 06:07
Спорт
Фигуристка Туктамышева описала свою победу одним словом
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева лаконично прокомментировала свою победу в произвольном одиночном женском катании на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 20:33