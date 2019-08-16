Футбол

Зенит — Ахмат 0:0Bookmaker-ratings.ru 13:57

Зенит — Ахмат
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
7′
Ризван Уциев
14′
Бернард Бериша
Игорь Смольников
24′
Игорь Смольников
Юрий Жирков
46′
Ярослав Ракицкий
55′
62′
Бернард Бериша
Одисе Роши
66′
Одисе Роши
Александр Ерохин
Алексей Сутормин
68′
Магомед Оздоев
74′
81′
Олег Иванов
Андрес Понсе
Эмильяно Ариэль Ригони
Далер Кузяев
83′
90′+1′
Денис Глушаков
Конрад Михаляк
90′+5′
Зоран Нижич
В Санкт-Петербурге местный «Зенит» и грозненский «Ахмат» сыграли вничью. Чемпион России уже на 7-й минуте встречи получил численное преимущество. В составе гостей был удален Ризван Уциев.
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